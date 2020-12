Entusiasmo por el acuerdo para levantar la Verja de Gibraltar: "Hoy es día histórico, como el del muro de Berlín"

El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, ha valorado el acuerdo con Gibraltar anunciado por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, como "un día histórico, que recordaremos igual que el de la caída del muro de Berlín en 1989".

Lozano ha valorado el acuerdo para que Gibraltar pase a ser territorio Schengen: "Va hacer posible que desaparezca esa valla que nos ha separado tanto a las dos comunidades, y que llevamos 300 años padeciendo en esta tierra". "Si la frontera real se desplaza al aeropuerto y al puerto, vamos a poder entrar y salir de Gibraltar con total normalidad", ha señalado.

El presidente de la Mancomunidad ha expresado su deseo de que este anuncio "sirva para que el Campo de Gibraltar tenga años venideros de prosperidad, que se supere el ostracismo al que está sometida esta tierra y que todo lo que anhelamos en cuanto a fiscalidad, infraestructuras y empleo sea una realidad".

No obstante, ha añadido que habrá que esperar a que nos informen de los detalles de este acuerdo. "Me siento feliz. Lo más importante era llegar a un acuerdo en el que no importaran las banderas sino los ciudadanos. Y así ha sido", ha concluido.

También el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, municipio que comparte frontera con Gibraltar, ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo entre los gobiernos de España y Reino Unido en torno al Peñón que, según ha dicho, generará "la fluidez que pedimos" en la Verja.

Para Franco, el hecho de que Gibraltar se convierta "en un territorio con las condiciones con las que va a contar a partir de ahora es una ventaja importantísima" para su ciudad y para la comarca del Campo de Gibraltar. "Es algo fundamental para nuestra economía", ha subrayado el regidor linense, que entiende que de esta manera "se va a acabar generando la fluidez que tanto hemos pedido para nuestra frontera".

El alcalde de La Línea considera este principio de acuerdo anunciado por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, como "un hecho muy importante para no encontrarnos con el problema que veníamos advirtiendo", en referencia a las repercusiones económicas y sociales negativas que se preveían ante una falta de acuerdo en la Verja.

"Creo que es un día histórico", ha manifestado Franco, que se considera "muy contento con la gestión" del Gobierno y espera que "sea el primer paso para que esa anunciada zona de prosperidad compartida acabe siendo una realidad". Aunque ha emplazado ofrecer una "valoración más sosegada" hasta el momento en que se conozcan "los detalles", considera que "lo importante es que ahora va a haber un periodo complementario a la negociación" en el que espera que "se acabe de perfilar la nueva arquitectura que va a tener el tránsito fronterizo".