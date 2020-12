¿Qué cambia desde el 1 de enero entre España y Reino Unido? Guía sobre el primer día del acuerdo tras el brexit

El acuerdo comercial tras el brexit se cerró entre la UE y el Reino Unido cuatro años y medio después del referéndum que motivó la salida. El pacto incluye a todos los países de la Unión, pero cabe hacerse otra pregunta: ¿cómo será la relación entre España y el Reino Unido? Estas son algunas de las claves de cara al futuro. Este viernes ya entra en vigor el pacto.

¿Cómo serán los viajes?

No hará falta visado para ir de turismo. Se podrá acceder al Reino Unido con un pasaporte con una validez superior a seis meses o con un documento nacional de identidad, que será válido hasta el 1 de octubre de 2021. Además, hay excepciones, como por ejemplo, los sanitarios, trabajadores fronterizos o quien tenga permiso de residencia. En su caso podrán utilizarlo hasta que acabe el año 2025.

¿Puedo irme de Erasmus a Londres?

Esta era otra de las grandes dudas: la respuesta es no. El Reino Unido ha salido del programa Erasmus "por voluntad propia". Así lo explicó el negociador jefe de la UE, Michel Barnier. Tenían la posibilidad de quedarse, pero Johnson no quiso. De este modo, ni los comunitarios podrán ir a tierras británicas ni viceversa. La idea del Gobierno británico es desarrollar un sistema similar, pero nuevo, y previsiblemente más caro.

¿Y trabajar allí?

Se puede, pero hay que cumplir con una serie de trámites. Y es que uno de los grandes problemas con el brexit será el aumento de burocracia. La solicitud para trabajar en el país a partir del 1 de enero se realizará a través de internet y, como era de esperar, no es gratis. Varía entre las 610 y las 1.408 libras, en función de las circunstancias y el tiempo que se quiera permanecer en el Reino Unido. En el caso de España (y para el resto de los Estados miembros) el precio son 55 libras.

¿Qué sucede con la tarjeta sanitaria?

Los residentes en el Reino Unido seguirán recibiendo atención sanitaria siempre y cuando estén dados de alta en el sistema público de salud británico. Eso sí, los migrantes que lleguen a partir de 2021 tendrán que abonar una tasa de 624 libras anuales. Por otro lado, los ciudadanos británicos en España mantendrán la tarjeta sanitaria siempre y cuando haya reciprocidad entre los países.

¿Qué pasa con la pesca?

En España, el acuerdo del brexit ha sido acogido de diferente forma en función del sector al que se pregunte. Por una parte, la industria automovilística recibe con buenos ojos el pacto, precisamente porque se da una seguridad que sin él no existiría. No pasa lo mismo en el sector pesquero. Las cuotas fueron uno de los grandes temas de discordia y el acuerdo refleja una reducción del 25% y que se firmen acuerdos anuales. De nuevo, la incertidumbre.

¿Y qué hay del comercio?

Es el elemento clave del acuerdo del brexit. El pacto alcanzado "va más allá de los recientes acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, como Canadá o Japón", según ha destacado la Comisión Europea en un documento explicativo, ya que no establece aranceles y cuotas entre ambas partes para todas las mercancías. Esto es especialmente importante para bienes "sensibles", como productos agrícolas o pesqueros, con los que España juega un papel fundamental.

Los bienes tendrán que cumplir con las "reglas de origen", que tienen el objetivo de impedir que los productos de terceros países que no tienen acuerdo de libre comercio con la UE entren al bloque a través de Reino Unido para evitar aranceles y cuotas. El acuerdo también posibilita la simplificación de los procedimientos aduaneros aunque, como Reino Unido ha abandonado la Unión Aduanera, los controles se aplicarán a todos los bienes comercializados.

Compras y moneda: pocos cambios

En cuanto a las compras, digamos, diarias, no hay muchos cambios en tanto en cuanto no hay modificaciones monetarias. El Reino Unido no usaba el euro ya estando dentro de la UE, y eso sigue siendo así. Las compras por internet, por ejemplo, se mantendrán y seguirán sujetas al cambio de divisa.

Una frontera dura en Gibraltar

La principal consecuencia si no hay acuerdo entre España y el Reino Unido es que en Gibraltar se levanta una frontera dura. Básicamente lo que habría pasado en el caso de un brexit sin acuerdo con toda la UE. La negociación por Gibraltar es paralela, no tiene nada que ver con el pacto firmado entre Londres y Bruselas. "Se vuelve a ir al límite, y eso aunque es habitual puede ser un error en este caso, porque lo que provocas es incertidumbre", comenta una fuente consultada por 20minutos.

Un no acuerdo es letal, sobre todo si tenemos en cuenta el elevado nivel de trabajadores que cruzan la frontera en uno y otro sentido todos los días. Si no se alcanza un pacto habría que establecer el control de mercancías y personas, salvo por los trabajadores transfronterizos que se hayan registrado como tales y que contarán con un documento específico que les permitirá moverse con libertad.

España se previene

Para evitar sobre saltos, el Gobierno español aprobó este martes unas "medidas de adaptación tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada de Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión Europea que incluye medidas de transición para las personas trabajadoras", según explicaron tras el Consejo de Ministros.

"Los trabajadores desplazados a España a partir del 1 de enero de 2021 deberán obtener los visados y/o autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la normativa de extranjería española, sin perjuicio de los acuerdos y compromisos que se puedan asumir en un eventual acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido", añade el Ejecutivo.

Se posibilita el acceso a las prestaciones por desempleo o cese de actividad hasta el 31 de diciembre de 2022, a los ciudadanos de la Unión Europea que se desplazan diariamente a Gibraltar para trabajar sin tener que realizar cotizaciones en último lugar en España. A partir del 1 de enero de 2021 se prevé la reclamación del reembolso de las prestaciones abonadas por España a las autoridades británicas, cuando se acuerde un instrumento internacional que establezca los mecanismos de colaboración en esta materia.

Para los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, se tendrán en cuenta los periodos acreditados en el sistema de seguro social británico hasta el 31 de diciembre de 2020 para calcular las prestaciones por desempleo o por cese de actividad, cuando estas cotizaciones se realicen en último lugar en España y siempre que se mantenga el derecho a residir legalmente en España, en conformidad con los reglamentos de coordinación de los sistemas de Seguridad Social.

Gibraltar no forma parte del acuerdo posbrexit

A nivel general, España, como Estado miembro de la Unión Europea está acogida al acuerdo comercial firmado entre Londres y Bruselas. Las relaciones entre el Reino Unido y España cambian en los mismos niveles que con el resto de los 27. Pero Gibraltar no forma parte del acuerdo, por lo que la negociación tiene que llevarse a cabo 'cara a cara' entre el Ejecutivo de Johnson y el de Sánchez. Moncloa trabaja para la cosoberanía mientras la oposición ha visto en este contexto la oportunidad "perfecta" para que España recupere la soberanía en el Peñón.

Se acaba el plazo

Este jueves el reloj se para. Lo cierto es que el plazo es el mismo que había para que se firmase el acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido, y el Gobierno ya ha dicho que negociará "hasta el final". De todos modos, si hay pacto será sobre la bocina y en Gibraltar no descartan que no lo haya, aunque se abren a seguir negociando "a partir de enero". Ese sería, eso sí, un escenario muy complejo, porque las conversaciones se darían ya sin red de seguridad.

En cualquier caso, la ministra de Exteriores ha mandado un mensaje de tranquilidad para los exportadores y los pescadores, que "pueden respirar tranquilos" porque España ha salido "bien parada". "No diría que sus costes van a aumentar exponencialmente: para evitarlo se ha llegado a un acuerdo entre Londres y Bruselas", sostuvo.

El Reino Unido tensa la cuerda

El Reino Unido, por su parte, se mantiene en el relato que ya mostró durante las negociaciones con la UE: esperar y esperar. En Downing Street tienen la teoría de que cuanto más se tense la cuerda, mejor es para ellos. "Eso no es así, sobre todo porque, como pasaba con Bruselas, con España tampoco se pueden permitir no llegar a un acuerdo", apuntan las fuentes. Un brexit duro con el Peñón es igual de malo que lo hubiera sido un brexit duro con toda la Unión Europea.

"Si hubiera que apostar, habrá acuerdo", sentencian. Eso sí, si se da no será hasta las últimas horas 'permitidas'. España y el Reino Unido tienen flecos que cerrar y las conversaciones ya se alargan durante semanas, pero, como suele pasar, ahora han entrado "en la fase política". La diplomacia y los intereses irrenunciables serán los que decanten la balanza.