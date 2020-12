Impiden la entrada en Mallorca a un viajero británico por no ser residente en Baleares

La Policía Nacional no ha permitido este sábado a últimas horas de la tarde la entrada en territorio español a un pasajero británico que llegó al aeropuerto de Son Sant Joan (Palma) procedente de Londres Stansted al no cumplir los requisitos vigentes para viajar según la actual normativa, ya que el ciudadano no era residente en Baleares.