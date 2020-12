El CIBIR recibe 3.000 euros para la investigación de la COVID-19 tras una iniciativa solidaria

Así las empresas TSMGO The show must go on, Bodegas Corral, Etilisa etiquetas adhesivas, Dclick! Fotografía, Avery Dennison, Rivercap, Cartonajes Santorromán aunaron fuerzas para sacar a la venta 500 botellas de este vino tan especial, cuya recaudación iría destinada a la investigación de la COVID-19.

Medio año después, la acogida de este caldo solidario cuya venta se ha realizado a través de Internet, ha sido todo un éxito, habiéndose agotado ya las 500 botellas puestas a la venta.

Es por ello que hoy el director gerente de la Fundación Rioja Salud, Sergio Martínez Astola, ha recibido a Ricardo Moreno Rodríguez, Ceo - Founder de TSMGO The show must go on, que, en representación de todas las empresas que lo han hecho posible, ha hecho entrega de un cheque por valor de 3.000 euros con los que se financiarán diferentes líneas de investigación sobre el coronavirus en las que se está trabajando en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).

Martínez Astola ha destacado la encomiable iniciativa y la gran acogida que ha tenido entre la población, e igualmente ha agradecido esta aportación al mundo de la ciencia y la investigación riojana, puesto que "si algo nos ha dejado claro esta pandemia, es que la investigación es un factor determinante para superar esta situación" por lo que todas las aportaciones recibidas en el CIBIR "sirven para seguir trabajando con el fin de ganarle la batalla al virus y seguir, por tanto, salvando vidas" ha agradecido Sergio Martínez Astola.