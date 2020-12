Madrid dejará entrar a familiares y allegados en Navidades aunque critica la falta de claridad de la norma

La Comunidad de Madrid mantendrá las restricciones fijadas en el plan de Navidad acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que señala que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero las comunidades mantendrán los cierres perimetrales pero permitirán los desplazamientos para reunirse con familiares o allegados.

Así lo ha confirmado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que ha comparecido junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, para actualizar la información sobre la situación epidemiológica en la región.

Zapatero ha asegurado que la Comunidad de Madrid cumplirá con "lo que marca la normativa, que es que no se podrá entrar o salir si no es porque se va a visitar a un familiar o allegado y no hay limitación de fechas".

El Ejecutivo de Ayuso se desmarca así de otros como el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha 'liquidado' el término allegado y solo permitirá la entrada y salida en Andalucía a los familiares; o de otros gobiernos autonómicos como el de Aragón, País Vasco o la Comunitat Valenciana, donde solo se permitirán estos desplazamientos en los días más señalados de las fiestas y no durante todo el periodo navideño.

Zapatero ha argumentado que es "muy complicado" el cumplimiento de la normativa acordado en el Consejo Interterritorial, en el que votó en contra, y ha confirmado que la Comunidad de Madrid actuará "según la normativa del Gobierno de España", que permite "salir siempre y cuando vayas a visitar a un familiar o allegado".