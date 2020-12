Chivite afirma que "aunque solo sea por que hayamos salvado una vida, ha merecido la pena cerrar la hostelería"

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre las ayudas a la hostelería navarra y ha precisado que se han aprobado 20 millones de euros en ayudas directas, "que se suman a otras medidas para el sector, que está siendo uno de los más afectados por la pandemia".

La presidenta navarra ha indicado que la hostelería ha cerrado en diez CCAA, así como en otros países como Alemania, Bélgica o Francia. "La mala de la Chivite también ha cerrado la hostelería en Alemania", ha indicado, para reprochar a Navarra Suma que "no le queda ni el respeto" y "no vive la situación que estamos sufriendo en Navarra, en España, en Europa, en el mundo".

Ha expuesto Chivite que se han presentado unas 2.500 solicitudes para los 20 millones de ayudas directas, "que se empezarán a pagar a finales de la semana que viene" y ha recordado que hay "otros 5 millones para la hostelería en las ayudas para autónomos" o convenios con Elkargi y Sonagar para avales, además de los ERTE.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado al Ejecutivo por "mentir" cuando "dijo que de esta crisis vamos a salir sin dejar a nadie atrás". "Qué poca vergüenza, no se sonrojan; están dejando a mucha gente atrás. En la hostelería en junio de 2019 había 18.500 trabajadores y en noviembre de 2020 hay 15.685", ha indicado, para exponer que "se han perdido 2.815 puestos de trabajo, que se han quedado atrás porque no están haciendo bien su trabajo". "Se están equivocando y están machacando a un sector que no se merece este Gobierno", ha comentado.

Según ha continuado, "además de estar generando desempleo en Navarra, el sector dice que se siente ninguneado por el Gobierno". "Es un Gobierno que no tiene en cuenta las consecuencias", ha dicho Esparza, quien ha apuntado que el sector hostelero dice que "no ha habido colaboración, ni diálogo, dicen que no se les ha escuchado, que no hay negociación". "Piden respeto e indemnizaciones", ha aseverado,

El portavoz de Navarra Suma ha señalado que en el Gobierno "se jactan de dar las mayores ayudas de toda España y los hosteleros dicen que son lo que más restricciones tienen de toda España". "El sector ha perdido entre 500 y 550 millones y las ayudas no llegan al 5 por ciento", ha indicado, para criticar que "Navarra ha arrojado los peores índices de la pandemia por la mala gestión", ha dicho, para censurar que "su Gobierno es un fraude, miente todos los días, no se preocupan de la gente, ni de las familias, ni del empleo; solo les preocupa su sillón y subirse el sueldo".

La jefa del Ejecutivo ha respondido a Esparza que "vamos a seguir trabajando" y "mientras usted insulta, miente y hace de Navarra un lodazal este Gobierno sigue trabajando". "Aunque solo sea por que hayamos salvado una vida ha merecido la pena cerrar la hostelería, porque ahí están los datos", ha dicho, para criticar a Navarra Suma que "solo le queda la instrumentalización del dolor ajeno".