Un estudio detalla cómo funcionan los contagios en el interior: es posible contagiarte en 5 minutos y a 6 metros

En Corea del Sur, El Dr. Lee Ju-hyung ha evitado en gran medida los restaurantes en los últimos meses, pero en las pocas ocasiones en que ha salido a cenar, ha desarrollado una extraña pero sensata costumbre: sacar un pequeño anemómetro para comprobar el flujo de aire.

Es una precaución que ha estado tomando desde que comenzó un experimento en junio en el que él y sus compañeros recrearon las condiciones en un restaurante en Jeonju, una ciudad en el suroeste de Corea del Sur, donde los comensales contrajeron el coronavirus de un visitante de fuera de la ciudad. Entre ellos se encontraba un estudiante de secundaria que se infectó después de cinco minutos de exposición a más de 6 metros de distancia.

Los resultados del estudio, para el cual Lee y otros epidemiólogos contaron con la ayuda de un ingeniero que se especializa en aerodinámica, se publicaron la semana pasada en el Journal of Korean Medical Science. Las conclusiones plantearon preocupaciones de que el estándar ampliamente aceptado de los dos metros de distancia social pueden no ser suficientes para mantener a las personas a salvo.

El estudio destacó cómo el régimen de rastreo de contactos meticuloso y a menudo invasivo de Corea del Sur ha permitido a los investigadores seguir de cerca cómo se mueve el virus a través de las poblaciones, según informaLos Angeles Times.

"En este brote, las distancias entre el contagiador y las personas infectadas fueron más largas que el rango de transmisión de gotas de 2 metros generalmente aceptado", escribieron los autores del estudio. “Las directrices sobre cuarentena e investigación epidemiológica deben actualizarse para reflejar estos factores para el control y prevención de Covid-19”.

Linsey Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech que estudia la transmisión de virus en el aire, dijo que la ventana de cinco minutos en la que el estudiante, identificado en el estudio como "A", fue infectado, fue notable porque la gota fue lo suficientemente grande como para llevar una carga viral, pero lo suficientemente pequeño como para viajar 6 metros por el aire.

“'A' tuvo que recibir una gran dosis en solo cinco minutos, proporcionada por aerosoles más grandes, probablemente de alrededor de 50 micrones”, dijo. "Los aerosoles grandes o las gotas pequeñas que se superponen en esa área gris pueden transmitir enfermedades a más de uno o dos metros si tiene un flujo de aire fuerte", concluyó.

El estudio de Corea del Sur comenzó con un misterio. Cuando un estudiante de último año de secundaria en Jeonju dio positivo por el virus el 17 de junio, los epidemiólogos estaban perplejos porque la ciudad no había tenido un caso de coronavirus en dos meses. La provincia de Jeolla del Norte, donde se encuentra Jeonju, no había tenido uno durante un mes. La niña no había viajado fuera de la región en las últimas semanas y en gran parte había ido de casa a la escuela y viceversa.

Los rastreadores de contactos recurrieron al Sistema de Apoyo a la Investigación de Epidemias del país, una plataforma digital introducida en Corea del Sur en medio de la pandemia que permite a los investigadores acceder a información de ubicación de teléfonos móviles y datos de tarjetas de crédito de personas infectadas en tan solo 10 minutos.

Los datos del GPS del teléfono celular revelaron que el estudiante se superpuso brevemente con otro paciente conocido con coronavirus de una ciudad y provincia completamente diferente, una vendedora de puerta a puerta que había visitado Jeonju. Su conexión fue un restaurante en el primer piso en la tarde del 12 de junio, por solo cinco minutos.

Las autoridades de la ciudad de Daejeon, de donde estaba de visita la vendedora de puerta a puerta, dijeron que la mujer no les dijo a los rastreadores de contactos que había visitado Jeonju, a una hora en auto de distancia, donde su compañía sostuvo una reunión con 80 personas en el Sexto piso del edificio con el restaurante.

Lee, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Jeonbuk que también ha estado ayudando a las autoridades locales a realizar investigaciones epidemiológicas, fue al restaurante y se sorprendió de lo lejos que habían estado sentados los dos. Las grabaciones de CCTV mostraron que los dos nunca hablaron ni tocaron ninguna superficie en común: manijas de las puertas, tazas o cubiertos. Por el balanceo de una lámpara, podía decir que la unidad de aire acondicionado en el techo estaba encendida en ese momento.

“Increíblemente, a pesar de estar sentado muy lejos, el flujo de aire bajó por la pared y creó un valle de viento. Las personas que estaban en esa línea estaban infectadas ”, dijo Lee. “Llegamos a la conclusión de que se trataba de una transmisión por gotitas, y más allá” de 2 metros.