Los centros comerciales catalanes quieren reabrir: "Si abre el Corte Inglés, nosotros también"

Más de un centenar de comerciantes de los centros comerciales catalanes se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona en contra del cierre, en vigor desde el 30 de octubre. Los comerciantes creen que es una decisión que favorece las aglomeraciones, un día después de que se acabase el Puente de la Puríssima, que ha dejado imágenes de los ejes comerciales de las ciudades llenos de personas que querían avanzar las compras de Navidad.

En Barcelona se registraron colas de más de una hora para acceder a algunos establecimientos.

Los concentrados ante el Palau de la Generalitat han asegurado que se sienten "discriminados" por no poder trabajar en los inicios de la campaña de Navidad y han cargado contra el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès y la consellera de Salut, Alba Vergés.

"Si abre el Corte Inglés, nosotros también", "Aragonès, Vergés, quien os da el dinero?" o "No es salud, es política" han sido algunos de los cánticos que se han escuchado en una protesta convocada por 17 asociaciones de comerciantes como PimeComerç, FomentComerç, Barcelona Oberta o Comertia.

"No entendemos cómo hay superficies importantes que, solo porque están a pie de calle pueden abrir, cuando los centros comerciales, que son espacios seguros y que pueden controlar perfectamente los accesos, continuamos cerrados. Es una medida absolutamente discriminatoria", ha lamentado Gabriel Gené, presidente de Barcelona Oberta que ha hablado en nombre de todas las organizaciones presentes.

Han pedido a la Generalitat que diseñe

un tramo 1,5 que les permita trabajar inmediatamente y no tener que esperar a la siguiente fase de reapertura

Los comerciantes han pedido a la Generalitat que diseñe un tramo 1,5 que les permita trabajar inmediatamente y no tener que esperar a la siguiente fase. Además, han cargado contra el Govern por "condenar a la ruina" a las pequeñas y medianas empresas que hay en los centros comerciales, que representan el 85% de los 3.000 comercios cerrados, y, en cambio, permitir que grandes cadenas sí que puedan abrir a pie de calle. "Tenemos la paradoja de que las multinacionales y los grandes formatos comerciales están abiertos y nosotros, que somos pequeños comerciantes que intentamos tirar hacia adelante nuestras empresas, hemos de estar cerrados y abocados a la ruina. Es una auténtica injusticia", ha insistido Gené.

Por otro lado, los comerciantes han argumentado que su apertura podría ayudar a reducir riesgos de contagios y han lamentado las imágenes de colas que se han visto este Puente de la Puríssima. "Es obvio que con más espacios abiertos hay menos posibilidades de aglomeraciones. Durante el puente los centros tendrían que ayudar a diluir esta gente y evitar las aglomeraciones que se han producido", ha asegurado Víctor Garcia, portavoz de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) en Cataluña.

Entre los concentrados había representantes de firmas de moda que tienen tiendas en centros comerciales como Koroshi. "Llevamos muchas semanas cerrados y no es ningún criterio sanitario. Está todo abierto, el Corte Inglés está abierto, las tiendas llenas con colas kilométricas y nosotros cerrados. No es que perdamos la campaña de Navidad, es que perdemos las empresas y somos 70.000 empleados entre directos e indirectos. No hay derecho de que nos traten así porque estigmatizan a los centros comerciales", explica su fundadora y directora general, Sònia Plaza. "¿Estamos pagando 20.000 euros de alquiler y aún quieren que paguemos la mitad? Eso es imposible, acabaremos en la ruina", añade Plaza.

La movilización de comerciantes ha compartido espacio en la plaza Sant Jaume este miércoles con otra concentración convocada una hora antes por los trabajadores del sector del juego, también tocados por las medidas antiCovid decretadas por el Govern.