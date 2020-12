Batet apela a una Constitución "integradora", que no se tome por "bandera" ni se "ignoren" contenidos "molestos"

La Constitución no puede convertirse en una causa "partidista" en sí misma ni debe aceptarse solo en parte. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido una "lectura y honesta" de la Constitución en la que ha advertido de que no vale escoger entre lo extremo de tomarla por "bandera" o de no respetar los aspectos con los que no se esté de acuerdo y ha reclamado "legitimidad" para todos los partidos, días después de aprobar el Gobierno los Presupuestos con el apoyo de Bildu, entre críticas por concederle un papel tan importante.

Según ha dicho, "una Constitución inclusiva" demanda también una lectura "integradora", que no convierta el texto constitucional en "bandera y patrimonio partidista", de la misma manera que "nadie tampoco debe pretender ignorar los contenidos que le resulten molestos o incorporar al mismo nuevas exigencias excluyentes o reductoras".

El discurso de Batet ha sido el único acto oficial de la conmemoración este domingo del 42 aniversario de la Constitución, que se ha desarrollado en condiciones especiales debido a la pandemia. También entre acusaciones cruzadas por parte de las formaciones políticas sobre quién pone en peligro la Constitución, si el Gobierno que se alía con independentistas y aberzales-que no han participado en el acto- para aprobar los Presupuestos o los partidos de derecha, que se niega a renovar el Poder Judicial, o de la ultraderecha, que disculpa a los exmilitares que hablaban de "fusilar a 26 millones" de españoles en un chat privado.

Este es el contexto en el que Batet ha indicado que "la Constitución debe generar confianza, estabilidad y punto de encuentro". Flanqueada por los miembros del Gobierno y demás autoridades del Estado, Batet ha recordado que la Carta Magna "sirve para aunar voluntades, no para imponer las propias".

En una mañana tan fría como las relaciones entre los distintos partidos representados en el hemiciclo, Batet ha afirmado que "la democracia y la Constitución exigen aceptar al otro y considerar sus argumentos".

Legitimar a Bildu

"Asumir sus posibles ventajas, someter a crítica sus razones y, desde luego, aceptar su plena y legítima participación en nuestro sistema político e institucional", ha añadido en lo que apunta a una velada referencia a Bildu, uno de lo partidos con los que el Gobierno acaba de aprobar los Presupuestos en el Congreso entre críticas dentro y fuera del PSOE por dar un papel tan relevante la a formación abertzale.

"Hace ya mucho tiempo que sabemos de las consecuencias nefastas de considerar al adversario político un enemigo, de negarle legitimidad, de asumir un enfrentamiento constante e incondicional", ha dicho Batet, que en su discurso también ha recordado que partidos como Bildu, ERC o PNV siguen sin celebrar el Día de la Constitución, al subrayar que "el éxito colectivo de nuestra democracia en la erradicación del terrorismo de ETA", "la victoria de la democracia sobre el terror", ha añadido.

"Mi mayor deseo es que algún día seamos capaces, como sociedad, colectivamente, de celebrarlo todos juntos", ha apostillado la presidenta del Congreso.

El día de los luchadores contra la pandemia

Batet ha pronunciado estas palabras ante los 150 invitados con los que ha contado la conmemoración de la Constitución en el exterior del Congreso. En primera línea estaban también representantes de colectivos sanitarios y de entidades sociales que luchan contra la pandemia y a los que ha reconocido especialmente.

"Si celebrar la Constitución es celebrar lo que nos une y nos refuerza como sociedad, hoy sin duda es vuestro día y no hay en este 2020 mejor ni más fiel representación del compromiso constitucional que la vuestra, la de los servidores públicos", les ha dicho.