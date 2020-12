El JEMAD asiste este domingo a una celebración del Día de la Constitución sin los socios de Presupuestos de Sánchez

Como prácticamente todo este año, la celebración del Día de la Constitución en el Congreso se celebrará este domingo en condiciones excepcionales y en formato restringido debido a la pandemia. Sin embargo, aunque hubiera sido en circunstancias normales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no encontraría allí a la mayoría de los partidos con los que acaba de aprobar los Presupuestos en la Cámara Baja. Como viene siendo habitual, ERC, PNV, EH Bildu o los cuatro diputados de JxCAT que votaron 'sí' no encuentran "nada que celebrar" y no acudirán al Congreso. Si sus ausencias serán simbólicas, no lo será menos una presencia muy señalada dados los acontecimientos de los últimos días. El Jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, sí acudirá a la Carrera de San Jerónimo para conmemorar el 42 aniversario de la Carta Magna.

De los 11 partidos que apoyaron las Cuentas esta semana en el Congreso, solo cinco han confirmado su asistencia a la celebración del Día de la Constitución en el Congreso. Lo harán los dos socios de la coalición -PSOE y Unidas Podemos- y el Partido Regionalista Cántabro (PCR), Nueva Canarias y Teruel Existe.

A pesar de que hace apenas días votaron juntos la ley más importante de todo Gobierno, los grupos nacionalistas e independentistas no se dejarán ver por Madrid en un día tan señalado. A pesar de que lo que decía hace unos días el vicepresidente segundo y principal mullidor de la mayoría parlamentaria para las Cuentas, Pablo Iglesias, de que ERC, PNV o Bildu comprenden "mucho mejor" el espíritu social de la Constitución y se toman "mucho más en serio" su cumplimiento que PP y Vox.

En mismo día en que "algunos celebran la aprobación de la Constitución española", dijo Arnaldo Otegi este sábado, Bildu organizará actos "en diversos puntos de Euskal Herria" para explicar "las características" de la "república vasca" que este partido dice estar "construyendo".

El 6 de diciembre llegará en plena resaca por la revocación por parte del Tribunal Supremo del tercer grado a los presos del procés y de las declaraciones del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, contra el Poder Judicial -"la derecha judicial" llamó al Supremo" y su advertencia de que no se moverán "ni un milímetro del camino por la defensa de la dignidad de las personas ni del camino hacia la independencia".

No se espera a Aragonés en el acto excepcional de este domingo en el Congreso. Tampoco al lehendakari, Íñigo Urkulu, porque el PNV tampoco celebra la Constitución. Asistirán los miembros del Gobierno, los presidentes de Congreso y Senado y los portavoces de los grupos. También, los presidentes del Tribunal Supremo y del Constitucional, los presidentes autonómicos, el presidente del PP, Pablo Casado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así como los presidentes del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado.

Amenazas de exmilitares

Junto a ellos, destacará la presencia del JEMAD. No es extraordinaria su presencia el Día de la Constitución pero sí este año, puesto que la celebración se produce después de conocerse la carta que un grupo de militares retirados del aire enviaron al rey en contra del Gobierno "socialcomunista". Son los mismos que participan en un chat privado donde se habló de "fusilar a 26 millones de hijos de puta", una conversación que el Ministerio de Defensa ha reportado ante la Fiscalía para que tome las medidas oportunas.

Este sábado, este particular 'ruido de sables' continuó con otra carta, de otros 271 militares retirados que advierte contra "el deterioro de la democracia", "la imposición de un pensamiento único" y afirma que la "unidad de España está en peligro".

En un inusual comunicado a la cúpula militar, el JEMAD confirmó este viernes la adhesión de las Fuerzas Armadas a la Constitución y calificó la carta y el chat de los exmilitares del Aire "como opiniones de ciudadanos particulares". "Con todo derecho a expresar lo que consideren, pero no arrogándose un derecho de representatividad que no poseen", dejó escrito el general Villarroya, que este domingo confirmará su posición asistiendo al acto de conmemoración de la Constitución.

Celebración en el exterior

Este año no se montará la tradicional carpa en el patio del Congreso por donde van pasando las autoridades del estado y responsables políticos de camino a Palacio del Congreso, que también de manera excepcional no se abrirá para celebrar el 6 de Diciembre ni para celebrar la recepción posterior.

Como mandan los cánones de la pandemia, la celebración será en el exterior, en la escalinata de la Puerta de los Leones. Allí la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pronunciará un discurso en presencia del resto de autoridades y, como invitados especiales, representantes de los colectivos sanitarios y de entidades sociales que luchan contra la pandemia y sus efectos. Según ha informado el Congreso, "el acto institucional concluirá una vez pronunciado el discurso".

Poder Judicial en funciones

Junto a las tensiones en las esferas del Poder Ejecutivo y Legislativo por los socios de Sánchez a sus Presupuestos y los estertores anticonstitucionales en el entorno de las Fuerzas Armadas, el tercer Poder del Estado, el Judicial, también vivirá un 6 de Diciembre sumido en sus propias tribulaciones, relacionadas con la ausencia de un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Entre los asistentes al acto del Congreso estará el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, dos días después de que el órgano de gobierno de los jueces cumpliera el viernes dos años en funciones y en el día -el 6 de diciembre- que en el PSOE y el Gobierno se fantaseaba con que pudiera haber un pacto con el PP. No será así y el acuerdo todavía parece muy lejano, quizá hasta después de las elecciones en Cataluña, del 14 de febrero.