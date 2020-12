El Ministerio de Defensa denuncia ante la Fiscalía el chat de exmilitares que pedía "fusilar a 26 millones de hijos de puta"

Este miércoles se hacían públicos los mensajes emitidos en un chat de WhatsApp, formado por altos mandos militares retirados pertenecientes a la XIX promoción de la Academia General del Aire. En él se pueden leer mensajes de odio como por ejemplo: “Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”.

Los rangos que ocuparon estos militares eran en muchas ocasiones muy altos, como es el caso de Francisco Beca, autor del mensaje que pide "fusilar" a personas, que llegó a ser general de división. La polémica ha aumentado porque además, Beca fue uno de los firmantes de la carta enviada al rey el pasado 10 de noviembre, en la que acusan al Gobierno de ser "una grave amenaza para la separación de poderes" que "aniquilaría de raíz nuestra democracia".

Pero la trascendencia de la noticia publicada ayer por el diario InfoLibre, fue más allá y llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde el diputado socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, interpeló a este chat preguntado a la bancada de Vox si conocía quienes eran los 26 millones de hijos de puta a los que hay que fusilar: "Son lobos disfrazados de corderos que quieren reescribir la historia del franquismo. Ustedes alimentan el odio para que determinados señores que portan armas escriban al rey o lancen en un chat amenazas, ensoñaciones de fusilamiento", y ha terminado preguntado que aclaren si estas personas "son los de los vuestros".

Macarena Olona, diputada de Vox, respondió en el mismo tono a Elorza, afirmando que su formación no tiene nada que ver con ese chat, "pero es una manifestación en favor de la unidad de España, y como tal, por supuesto que es nuestra gente".

Ahora, desde el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, han remitido este jueves un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se denuncia este chat de exmilitares "por si los hechos en ella reflejados fueran constitutivos de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo", según informa El Confidencial.

Además, el escrito prosigue: "Corresponde al Ministerio Fiscal investigar su eventual relevancia penal, en defensa de la legalidad. También, para salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran, volcados en el cumplimiento de las funciones que establece el artítculo 8 de la Constitución".

Además de los fusilamientos, en el chat se pueden leer mensajes como: “Ya lo dije yo en un discurso delante del Jema [jefe del Estado Mayor del Aire] Lombo, Gallarza, etc.. y más de cien comensales del E.A [Ejército del Aire]… ''¡¡Deme una orden!!' [...] Y es lo que le diríamos al Rey…”, escrito por el coronel retirado Andrés González Espinar. Además, José Molina, capitán retirado, publicó el siguiente mensaje en el chat: "Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?"