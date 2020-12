¡Corre, que se agotan! Estos son los juguetes más deseados para regalar esta Navidad según Amazon

Diciembre avanza y la Navidad se acerca a toda velocidad. Si todavía no has comenzado con la lista de regalos, es momento de iniciar las compras para no quedarte atrás. Y es que, entre tanta demanda de productos por las fiestas de fin de año, los juguetes son los primeros en quedarse sin stock y, claro, si esto pasa, no tardan en llegar los problemas. Pero, como este año queremos conseguir la sonrisa de todos en casa, (incluidas nuestras mascotas) siempre viene bien un ranking de recomendaciones para ir directo al objetivo.

Dependiendo de la edad, triunfan unos u otros, lo más importante es estar atento a las tendencias para acertar al 100%. Después de todo, 2020 ha sido un año que merece finalizar de la mejor manera y sin ningún tipo de estrés. En este sentido, lo más pequeños esperan con ansias la hora de abrir los regalos y compartir en familia un momento especial. Ojo, que si te arrastraron a más de algún amigo invisible y no sabes cómo sorprender, te recordamos que lasgift cards nunca fallan.

Esta Navidad en20decompras quisimos ayudarte y fuimos en búsqueda de los juguetes más tops. Aquellos productos que todos desean y que de un momento a otro desaparecen. Nos sumergimos en el catálogo de Amazon y seleccionamos los artículos estrellas de distintas categorías. Llegó el momento de elegir sin pagar de más. ¿Estás preparado? ¡Vamos a ello!

Top de juguetes para regalar esta Navidad

Porque los clásicos nunca pasan de moda, el Monopoly es de esos juegos de mesa que todos debemos tener en casa. Perfecto para compartir en familia y transmitir una serie de enseñanzas a los más pequeños. Esta edición donde los jugadores compran, vender y planean estrategias para la riqueza, cuenta con un nuevo grupo de peones. Lanza los dados, muévete alrededor del tablero y consigue el mayor número de propiedades. Perfecto para entre dos o seis participantes, y para los niños a partir de ocho años. Consigue la versión clásica de (casi) cinco estrellas por solo 22,70 euros. El que avisa no es traidor, ¡Está rebajado!

Ideal para compartir en familia esta Navidad, el Monopoly. Amazon

Se trata de uno de los favoritos de esta temporada. Al tocar la cabeza del muñeco Baby Yoda activas una serie de sonidos inspirados en The Mandalorian. El juguete cuenta con movimientos motorizados de ojos (se abren y cierran) y de cabeza (hacia arriba y abajo). Perfecto para niños o niñas desde los cuatro años, que se divertirán descubriendo los trucos de su nuevo mejor amigo. Inspirado en la serie de Disney+, también incluye un collar removible y una suave túnica. Cuenta con cinco estrellas doradas, está rebajado en un 24% y puede ser tuyo por 52,95 euros.

Con sonidos inspirados en The Mandalorian, el muñeco Baby Yoda. Amazon

Lego nunca falla y este tren de mercancías, que incluye seis mini figuras, será la entretención de todos en casa. Además, permite manipular el tren con control remoto vía Bluetooth en seis velocidades. En cuanto a los accesorios, incluye una llave inglesa, 12 lingotes de oro y cuatro billetes, además de dos galés, tres troncos y una motonieve para construir. Recomendado desde los seis años, en sus más de 1.700 valoraciones otros compradores destacan la calidad y la diversión a la hora de montarlo. Cuenta con (casi) cinco estrellas doradas y... ¡Está con un descuentazo! Consíguelo por 175,86 euros.

Repleto de fantásticos detalles, el Lego City tren de mercancías. Amazon

Si de tendencias se trata, Frozen sigue entre las favoritas. Y es que la historia de Ana y Elsa ha cautivado a grandes y chicos traspasando la pantalla grande. Consigue este tocador con taburete inspirado en la película de Disney y deja que los más peques se sientan parte de la realeza. Este producto que también incluye diez accesorios de belleza, está decorado con escenas del universo de hielo. Adecuado a partir de los tres años, mide 45 x 29 x 90 cm y cuenta con (casi) cinco estrellas doradas. ¿A qué esperas para comprarlo? ¡Está rebajado y puede ser tuyo por solo 61,82 euros!

Inspirado en el maravilloso mundo de Ana y Elsa, el tocador de Frozen. Amazon

Para desarrollar la imaginación y pasar un buen rato Play-Doh es ideal. Este modelo de gallinas con plumas divertidas, permite rellenarle el cuello y crear distintas texturas. Los niños pueden añadir diseños y colores a su gusto. Como si fuera poco, este juguete también emite sonidos cada vez que le presionan la cabeza. Funciona con dos pilas AAA, incluye cuatro plastilinas, es perfecto desde los tres años y lo puedes conseguir (en descuento) por 16,70 euros.

Para crear, jugar y disfrutar, Play-Doh Gallina Plumas Divertidas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.