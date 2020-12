Bonos de transporte público o alimentos a cambio de reciclar latas y botellas

El reciclaje va a dar un paso hacia adelante en València con la implantación del sistema Reciclos, concebido para pasar del voluntarismo a la recompensa para el usuario que separa los residuos. La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes un convenio del Ayuntamiento con Ecoembes para desarrollar un proyecto piloto que premia a las personas por reciclar envases de plástico y latas gracias a la tecnología instalada tanto en los 3.700 contenedores amarillos repartidos por la ciudad como en el centenar de máquinas expendedoras que se instalarán en mercados y otros puntos estratégicos.

El funcionamiento es sencillo: el usuario solo tiene que conectarse al webapp de Reciclos, escanear con el móvil el código de barras del envase y depositarlo. A cambio, recibirá puntos en forma de moneda virtual que podrá canjear por compensaciones sostenibles como abonos de transporte público, un patinete eléctrico o un tour en bicicleta por la ciudad, por bonos para comprar alimentos de proximidad o por incentivos sociales destinados a entidades que trabajan con colectivos vulnerables.

De este modo, València se convierte en el municipio con mayor población en España con este tipo de sistema de devolución y recompensa "para impulsar una ciudad resiliente, sostenible y saludable", según ha explicado el alcalde, Joan Ribó, en la presentación de la iniciativa. El primer edil ha estado acompañado del vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín.

"Se trata de reducir y reutilizar los materiales hasta que agotan su vida útil y minimizar su impacto sobre el planeta evitando que se acumulen residuos en nuestro entorno natural", ha afirmado Ribó, quien subraya que esta apuesta por la economía verde y circular de la mano de la tecnología "forma parte del modelo de ciudad que estamos trabajando en la Agenda Urbana de València basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para impulsar una ciudad resiliente, sostenible y saludable".

El alcalde ha detallado que este año se han recogido 13.886 toneladas de envases en València, que representan un 18% más que en 2019 (11.724 toneladas) y un 80% más respecto a 2015 (7.671 toneladas). En cuanto al número de contenedores amarillos distribuidos por toda la ciudad, actualmente hay 3.756 unidades, un 48% más que el año pasado, mientras que el presupuesto destinado a la recogida de envases es de 3,5 millones de euros, un 23 % más respecto a 2019 (2,8 millones de euros).

El vicealcalde Campillo ha recalcado que la "clave" de este sistema es "introducir la cultura del incentivo" en el reciclaje. "Una de las debilidades del sistema del reciclaje de nuestro país es que nadie sale perjudicado por no reciclar", puntualiza el también responsable de Ecología Urbana. "Como la bolsa de basura es anónima, no está identificado quién la deposita en el contenedor, no es posible hacer una discriminación positiva hacia las personas que reciclan correctamente, y esto es un hándicap que tenemos en la gestión de residuos", añade.

La consellera Mireia Mollà ha mencionado como recompensas abonos de transporte público y bonos para fomentar la compra de productos ecológicos y de proximidad en comercios locales. El siguiente paso, según ha avanzado, será una bonificación sobre la tasa de tratamiento de residuos.

Mollà se ha referido a las 60 máquinas de reciclaje asociadas al proyecto que se instalarán en mercados municipales y otras ubicaciones estratégicas de la ciudad y ha anunciado que en 2021 se llegará al centenar “para que la gente se acostumbre, participe, sea un incentivo para aquellos que ya están reciclando y sirva para educar y motivar a aquellos que no estén contribuyendo al reciclaje”.

València, con más de 790.000 habitantes, es "la ciudad más poblada de España que ha acogido este proyecto", ha manifestado el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, "y será la primera en implantarlo de forma integral aplicando tecnología tanto en todos los contenedores de la vía pública como en máquinas que instalaremos en centros de paso" para incentivar el reciclaje de latas y botellas de plástico dentro y fuera de casa.

Unir compromiso ambiental y tecnología

"Este sistema de reciclaje revolucionario, pionero, 100% tecnología española, es una oportunidad para unir compromiso ambiental y tecnología sin parangón en ningún otro lugar de Europa", sostiene. Martín ha asegurado que, de esta manera, "esta ciudad viene demostrando claramente en los últimos años su apuesta incansable por un modelo de ciudad que compagina en todo momento el respeto por el medio ambiente y el desarrollo inclusivo".