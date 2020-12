Bons de transport públic o aliments a canvi de reciclar llandes i botelles

El reciclatge farà un pas cap avant a València amb la implantació del sistema Reciclos, concebut per a passar del voluntarisme a la recompensa per a l'usuari que separa els residus. La Junta de Govern Local aprova aquest divendres un conveni de l'Ajuntament amb Ecoembes per a desenvolupar un projecte pilot que premia a les persones per reciclar envasos de plàstic i llandes gràcies a la tecnologia instal·lada tant en els 3.700 contenidors grocs repartits per la ciutat com en el centenar de màquines expenedores que s'instal·laran en mercats i altres punts estratègics.

El funcionament és senzill: l'usuari només ha de connectar-se al webapp de Reciclos, escanejar amb el mòbil el codi de barres de l'envàs i depositar-lo. A canvi, rebrà punts en forma de moneda virtual que podrà canviar per compensacions sostenibles com a abonaments de transport públic, un patinet elèctric o un tour amb bicicleta per la ciutat, per bons per a comprar aliments de proximitat o per incentius socials destinats a entitats que treballen amb col·lectius vulnerables.

D'aquesta manera, València es converteix en el municipi amb major població a Espanya amb aquesta mena de sistema de devolució i recompensa "per a impulsar una ciutat resilient, sostenible i saludable", segons ha explicat l'alcalde, Joan Ribó, en la presentació de la iniciativa. El primer edil ha estat acompanyat del vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín.

"Es tracta de reduir i reutilitzar els materials fins que esgoten la seua vida útil i minimitzar el seu impacte sobre el planeta evitant que s'acumulen residus en el nostre entorn natural", ha afirmat Ribó, qui subratlla que aquesta aposta per l'economia verda i circular de la mà de la tecnologia "forma part del model de ciutat que estem treballant en l'Agenda Urbana de València basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a impulsar una ciutat resilient, sostenible i saludable".

L'alcalde ha detallat que enguany s'han recollit 13.886 tones d'envasos a València, que representen un 18% més que en 2019 (11.724 tones) i un 80% més respecte a 2015 (7.671 tones). Quant al nombre de contenidors grocs distribuïts per tota la ciutat, actualment hi ha 3.756 unitats, un 48% més que l'any passat, mentre que el pressupost destinat a la recollida d'envasos és de 3,5 milions d'euros, un 23% més respecte a 2019 (2,8 milions d'euros).

El vicealcalde Campillo ha recalcat que la "clau" d'aquest sistema és "introduir la cultura de l'incentiu" en el reciclatge. "Una de les febleses del sistema del reciclatge del nostre país és que ningú ix perjudicat per no reciclar", puntualitza el també responsable d'Ecologia Urbana. "Com la bossa de fem és anònima, no està identificat qui la deposita en el contenidor, no és possible fer una discriminació positiva cap a les persones que reciclen correctament, i això és un hàndicap que tenim en la gestió de residus", afig.

La consellera Mireia Mollà ha esmentat com recompenses abonaments de transport públic i bons per a fomentar la compra de productes ecològics i de proximitat en comerços locals. El següent pas, segons ha avançat, serà una bonificació sobre la taxa de tractament de residus.

Mollà s'ha referit a les 60 màquines de reciclatge associades al projecte que s'instal·laran en mercats municipals i altres ubicacions estratègiques de la ciutat i ha anunciat que en 2021 s'arribarà al centenar “perquè la gent s'acostume, participe, siga un incentiu per a aquells que ja estan reciclant i servisca per a educar i motivar a aquells que no estiguen contribuint al reciclatge”.

València, amb més de 790.000 habitants, és "la ciutat més poblada d'Espanya que ha acollit aquest projecte", ha manifestat el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín, "i serà la primera a implantar-lo de manera integral aplicant tecnologia tant en tots els contenidors de la via pública com en màquines que instal·larem en centres de pas" per a incentivar el reciclatge de llandes i botelles de plàstic dins i fora de casa.

Unir compromís ambiental i tecnologia

"Aquest sistema de reciclatge revolucionari, pioner, 100% tecnologia espanyola, és una oportunitat per a unir compromís ambiental i tecnologia sense parangó en cap altre lloc d'Europa", sosté. Martín ha assegurat que, d'aquesta manera, "aquesta ciutat ve demostrant clarament en els últims anys la seua aposta incansable per un model de ciutat que compagina en tot moment el respecte pel medi ambient i el desenvolupament inclusiu".