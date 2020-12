Dos colegios de CyL, entre los cuatro primeros finalistas del V Desafío ASTI Robotics Challenge

Junto a ellos figuran también 'E_UEM', de la Universidad Europea de Madrid, y 'GCode Robotics', de la Universidad de Vigo, que medirán sus fuerzas en el torneo final organizado por la Fundación ASTI, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana (MHE), ASTI Mobile Robotics, Obra Social La Caixa y PPG.

En esta edición han participado un total de 23 equipos, que se distribuyen en dos categorías. Por una parte, los equipos de 3º y 4º de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y, por otra, los equipos de universidades, Ciclos Formativos de Grado Superior y makers.

Al torneo final del 20 de marzo se sumarán también otros equipos finalistas que, tras inscribirse al concurso durante las próximas semanas, superen las distintas pruebas diseñadas hasta el próximo 28 de enero.

METODOLOGÍA

El Desafío ASTI Robotics Challenge, la competición de robótica móvil más importante en España, es un certamen que tiene como principal objetivo el desarrollo del talento STEM y el empoderamiento de la nueva generación de líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa.

Su enfoque metodológico, el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do it yourself), permite a los participantes demostrar de forma práctica sus capacidades para diseñar y construir un robot móvil, comunicándolo a través de distintos canales y compitiendo con otros equipos en un torneo final, donde tendrán que superar distintos retos diseñados por el equipo de I+D+i de ASTI Mobile Robotics.

Este concurso también es una prueba mediante la que los alumnos pueden trabajar en el aula, acompañados de sus profesores, tutores y mentores, las competencias de las áreas de tecnología, programación y robótica, así como desarrollar otras habilidades como la gestión de proyectos y el trabajo en equipo, el emprendimiento, la innovación y la creatividad.

En este quinto desafío, la Fundación ASTI ha contado con la estrecha colaboración de 22 compañías e instituciones públicas.