Sucesos.- Bomberos de la DPZ sofocan un incendio en una vivienda de la localidad de Maleján

Fuentes de la institución provincial han informado de que, tras recibir el aviso de un vecino, hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos de los parques de Tarazona y Tauste, y bomberos voluntarios de Borja.

No obstante, no ha sido necesario desalojar la vivienda porque no había ninguna persona en su interior en ese momento. El resto de las habitaciones de la casa también han sufrido daños, ocasionados por el humo, el hollín y el calor. Además de los bomberos, ha intervenido también la Guardia Civil.