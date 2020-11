Sánchez, abucheado en su improvisada visita al madrileño hospital de La Paz con Ayuso en Cataluña

El presidente del Gobierno, PedroSánchez, ha visitado esta mañana el hospital de La Paz, justo cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está de viaje oficial en Cataluña y sin invitar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. A su llegada, junto con el ministro de Sanidad, SalvadorIlla, y el responsable de Ciencia, PedroDuque, el socialista ha sido abucheado con gritos de 'fuera' y el ruido de alguna cacerola por parte de un grupo de unas treinta personas que le esperaban a las afueras del centro hospitalario.

Por su parte, el regidor ha confirmado que no ha recibido invitación por parte del Gobierno y que ha acudido por su propia iniciativa y ha afeado que se haya realizado la visita cuando Ayuso está fuera. "No hemos tenido constancia formal de que el presidente del Gobierno viniera, pero que no hayamos sido invitados no quiere decir que no tengamos cortesía institucional", ha señalado a los medios de comunicación. Además, Almeida ha recordado la "importancia" de la visita de Sánchez y dos ministros a un "hospital madrileño" después de "meses de tragedia, en los que han muerto tantos madrileños".

Desde el PP se han apresurado en criticar al presidente por las circunstancias que han envuelto su visita. "Es un insulto a los madrileños montar casualmente una visita a un hospital público coincidiendo con el día en el que la presidenta no se encuentra en la Comunidad", ha asegurado Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. En este sentido, Serrano ha añadido que a Sánchez "solo le ha faltado ir con Rufián y Otegi a La Paz para completar el desprecio a los madrileños".

Cabe recordar, además, que el propio Illa ha rechazado esta semana acudir, el próximo 1 de diciembre, al acto de inauguración del Hospital Isabel Zendal, el llamado hospital de pandemias construido por petición de Isabel Díaz Ayuso. "El martes yo tengo un reunión con colegas europeos antes del Consejo de Ministros y eso me impide asistir", ha indicado en rueda de prensa, en la que ha negado que la declinación que ha hecho de la invitación que le cursó la presidenta de la Comunidad se deba a otros motivos. Ha añadido, además, que irán otros miembros de Sanidad.