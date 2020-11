La pista que dio Cristina Pedroche en 'Zapeando' sobre su participación en 'Mask Singer'

Este miércoles, la cuarta gala de Mask Singer: Adivina quién canta reveló la identidad de Gamba, disfraz bajo el que se escondía Máximo Huerta, escritor, periodista y exministro de Cultura y Deporte. Sin embargo, el programa también mostró a otro famoso invitado: Cristina Pedroche, que vestía el traje de Robot.

Curiosamente, en el primer programa todos pensaron que León, que era Georgina Rodríguez, era Cristina Pedroche, algo que ella negó en rotundo en su día. "Pero si canta bien", argumentó la colaboradora de Zapeando y añadió que no le habían llamado de Mask Singer.

Finalmente, parece que dijo una mentira piadosa, pues sí que la llamaron para ser invitada. "¿Cómo has podido guardar el secreto? Porque ni a nosotros, que aquí nos has soltado prenda", le ha echado en cara Dani Mateo en Zapeando este jueves. "Cuando salió lo de Georgina, estuvimos aquí de risas y ni prenda".

"Fue todo un show, de verdad, pero muy guay", ha alabado la madrileña. "Nadie me va a preguntar y yo no voy a sacar el tema. Así es como he mantenido el secreto". Pero entonces, el presentador ha revelado que, en realidad, ella les había dado una pista en el programa de Zapeando del miércoles.

▶️ ¡Qué calladito se lo tenía nuestra @CristiPedroche! 🤖🙊 La colaboradora ha conseguido ocultarnos en #zapeando1733 su participación en @MaskSingerA3 con la máscara de robot 🎤🎭 pic.twitter.com/N3R90ytWjS — zapeando (@zapeandola6) November 26, 2020

"Ninguno sabíamos que Cristina Pedroche iba a ser el Robot de Mask Singer y eso que ayer nos dio una pista la tía en nuestra cara, en nuestros morros. Así acababa Cristina el programa de ayer", ha comentado Dani Mateo mientras se veía un vídeo en el que la colaboradora hacía el gesto del robot mientras se acercaba la cámara.

"Te lo juro que no tenía ni idea que lo había hecho, pero sí, sí, estaba haciendo el robot. A lo mejor es que como veníamos del tema y yo ya sabía que salía esta noche", ha argumentado Pedroche. "A lo mejor me quedé con la cosa de que yo soy el Robot y lo hice, pero fue totalmente inconsciente. Es que yo soy de método".

Después, Lorena Castell le mostró un tuit de un espectador que bromeaba con que su disfraz de Robot sería su traje de Nochevieja, momento en el que la mujer de Dabiz Muñoz comentó, visiblemente agobiada, que "le daba ansiedad" hablar de él.