Cristina Pedroche es el robot invitado a 'Mask Singer': "Siempre he querido ser Miley Cyrus"

Este miércoles, Antena 3 emitió la cuarta gala de Mask Singer. Además de conocer el rostro de uno de los personajes de la primera entrega (Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita y Gamba) acudió un invitado muy especial: Robot.

Así, una nueva identidad anónimo tomaba el relevo de Mónica Carrillo, que la semana pasada acudió disfrazada de Mariquita. Entre sus pistas estaba que le encantaba rodearse de estrellas, tomarse un vaso de aceite, engrasarse con gente como Justin Biebery Selena Gómez, que es alguien muy fuerte, elástico y con la ITV recién pasada y que, además, le encanta el fútbol y habla de ello en sus redes.

Mientras que las pistas apuntaban a alguien de Los Ángeles por las referencias a famosos, Javier Ambrossi dio una pista vital: podría tratarse de alguien con su propia figura de cera, como Cristina Pedroche. Y no estuvo nada desacertado. Tras mucho hacerse de rogar, se retiró la pesada máscara y apareció la presentadora.

Pero Ambrossi no fue el único en averiguarlo. Malú, nada más ver los bailes de la periodista en su entrada a plató, ya pensó en Pedroche. La vallecana, a la que tuvieron que ayudar para que se levantara del suelo por la rigidez del traje, dijo que agradeció mucho que no le hicieran preguntas porque era incapaz de hablar. Y es que, además de cantar el icónico Superstar de Jamelia, se marcó una coreografía digna de admirar teniendo en cuenta su aparatoso disfraz.

¡Esta fantasía no te la esperabas! 🤖 ¿Cómo de fantasía es ver a Robot cantando #Superstar de @Jamelia? ✨ ¿Crees que sabes quién se esconde debajo de esta MÁSCARA INVITADA? ¡Te leemos en #MaskSinger4! https://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/3Z6f3sCn0p — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020

"Esto es un sueño. Yo siempre he querido ser Miley Cyrus, pero la voz no me acompaña y me da muchísima vergüenza cantar bien; cuando canto afinada, me echo atrás. Este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien sin pasar vergüenza", dijo, muy emocionada.