Máximo Huerta es Gamba en 'Mask Singer' y Javier Ambrossi gana una apuesta

Este miércoles, Antena 3 emitió la cuarta gala de Mask Singer. La primera sorpresa de la noche la dio Cristina Pedroche al aparecer cuando el invitado, Robot, se desenmascaró. La presentadora apareció agotada y agradeció la oportunidad que le dio el programa de cantar bien, pues habitualmente, cuando entonaba correctamente, le daba "vergüenza".

Pero aún faltaba una identidad por revelar. Y es que, en el programa se desvelaría también el nombre de uno de los famosos que sobrevivieron a la segunda entrega: Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita y Gamba. Tras un primer filtro en el que Caniche, Camaleón y Cuervo fueron salvados, tuvieron que retarse entre Gamba y Cerdita.

¡Gamba es la reina del latineo! 🤫 Atentos a la voz de esta máscara, ¡a ver si la reconocemos mientras canta este temazo de @Ricky_Martin! #MaskSinger4https://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/AlQhHzbFPt — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020

Después de actuar, Cerdita fue salvada, por lo que cantará, como mínimo, dos veces más en el talent. Se trata del personaje más camaleónico hasta la fecha, pues elige canciones muy distintas en las que juega con su voz, notablemente versátil.

Gamba es Máximo Huerta

Tocaba desenmascarar a Gamba y, tan seguro estaba de su identidad Javier Ambrossi, que apostó que, si no era el autor de El susurro de la caracola, periodista y el ministro de Cultura más breve hasta la fecha; se raparía la cabeza. Al finalizar la gala, los rizos del actor estuvieron a salvo, pues llevaba razón: Gamba resultó ser Máximo Huerta.

Este interpretó Vente pa' ca de Ricky Martin en el duelo final. Una vez se quitó la máscara, dijo: "La vida está para vivirla al máximo, para gastarla. En una vida caben muchas etapas. Es maravilloso venir para disfrutar y para ser un niño otra vez. Nadie sabía que venía, excepto mis sobrinas Elsa y Olivia. He estado callado, sin utilizar el móvil ni llamar a casa... ni siquiera ponía las canciones que me han tocado", explicó.

Ambrossi correspondió a Huerta con unas palabras muy bonitas. "Nos has dado alegría. Eres un ejemplo de valentía, coherencia y de vivir la vida. Te quiero y desde hoy te admiro mucho más, eres el colmo de ser una persona guay", confesó. "Muchísimas gracias, por venir, no pensé que tuvieras el valor de estar ahí dentro, has hecho un gran show", añadió Malú.