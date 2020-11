El alcalde de Lalín (Pontevedra) propone revisar el mapa municipal y reducir "a menos de la mitad" los ayuntamientos

El regidor ha lanzado este mensaje durante su partición en la Comisión de reactivación puesta en marcha en la Cámara gallega, en la que ha sostenido que la situación actual puede suponer una oportunidad para emprender una reorganización territorial que, a su juicio, se debe asentar sobre la "simplificación de la estructura administrativa, la clarificación de la atribución de competencias", "eliminación de duplicidades" y "la apuesta por ayuntamientos fuertes, eficientes y solventes".

Para el regidor de Lalín es necesario "conseguir" ayuntamientos "fuertes y eficientes" con "una verdadera autonomía" lo que, en su opinión, "pasa por dotarlos de los medios suficientes que le correspondan por ley". "Y eso tiene que ser el Estado quien lo haga, no las autonomías, y también propiciando una reducción de los costes de los servicios a través de las fusiones que llevo defendiendo desde el año 2001", ha sostenido el que también fuera presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Crespo ha considerado que "a lo mejor" los momentos que "vienen" tras la pandemia "so los más adecuados" para "proceder a reformas estructurales de calado". "Se trataría de reformar el ámbito competencial para conseguir que la autonomía no sea solo nominal, sino de facto a través de una reforma del sistema financiero que incorpore a los ayuntamientos en una participación suficiente de los ingresos del Estado", ha manifestado.

El regidor de Lalín ha afirmado que esta fusión, que "debería llevarse a cabo a nivel estatal al sobrepasar las posibilidades de cualquier autonomía", sería "necesaria" no sólo en Galicia sino "en toda España". "Si en Galicia sobran muchos ayuntamientos, solo la provincia de Burgos, por poner un ejemplo, tiene casi tantos como toda Galicia", ha afirmado.

Además de "restituir esta deuda histórica financiera", José Crespo ha pedido "reconocer la autonomía local en un plano de igualdad entre los gobiernos locales y los demás gobiernos, tal y como reconoce la Constitución". "Seguimos siendo la cenicienta de las administraciones", ha sostenido.

En este contexto, también ha reclamado una "descentralización" de las competencias de las diputaciones en favor de los municipios "acompañada de la correspondiente dotación de recursos". "Esta reformulación territorial, que debe asentarse sobre la reforma de la legislación del régimen local, deberá ponerse en marcha cuanto antes", ha reclamado el alcalde, que ha asegurado que "otros países que tenían muchos ayuntamientos llevaron a cabo fusiones acertadas". "Solo España y Francia quedamos atrás en ese proceso", ha afirmado.

Crespo también se ha referido a la necesidad de "redefinir" las prioridades tras la pandemia. "Por eso necesitamos ayuntamientos fuertes, con dimensión suficiente y con capacidad para poder dar respuesta a las demandas de los vecinos y tener autonomía suficiente para eso".

Es por ello que ha considerado que "sería deseable" que los ayuntamientos gallegos "quedasen reducidos a menos de la mitad". "En los mundos que corren no parece lógico que un ayuntamiento pueda cumplir esos parámetros de eficacia y eficiencia si no tiene una cantidad de vecinos que le permitan tener solvencia política, administrativa y social", ha apuntado.

Crespo ha apelado a "no engañarse" y ha argumenado que "el mapa municipal es insostenible". "No vale decir que se haga voluntariamente porque nunca se hará, debería hacerse con un gran pacto de estado de arriba a abajo y no de abajo a arriba", ha apuntado.

El alcalde de Lalín ha hecho esta propuesta en una comparecencia en la que también ha abordado las necesidades de los ayuntamientos derivadas de la pandemia y en la que se ha mostrado partidario de una bajada del IVA a la hostelería y ha respaldado la rebaja de tasas municipales para beneficiar a los sectores afectos.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

Tras las palabras del alcalde, el primero en intervenir ha sido del diputado socialista Julio Torrado, quien ha discrepado de los planteamientos ofrecidos por el regidor, del que ha considerado que acudió a la Cámara para ejercer "de militante del PP".

Por su parte, el nacionalista Luís Bará ha asegurado "no compartir" que la solución a los problemas esté en la "reforma administrativa" si bien sí ha considerado necesario revisar las diputaciones provinciales por considerar que responden a "una organización del pasado" que "no tiene ningún sentido" en la actualidad.

Sin embargo, el parlamentario del PPdeG Alberto Pazos también ha considerado que la reforma administrativa se debe realizar "de arriba a abajo" desde el Estado y ha recordado que la Xunta ya favoreció algunas fusiones de administraciones locales.