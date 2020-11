Elena Cañizares, en 'La Resistencia': "Ya estamos en trámites de denuncia, ya hay poco que hacer"

La joven Elena Cañizares, estudiante de enfermería que se ha hecho famosa por el hilo de Twitter en el que mostraba cómo sus compañeras de piso querían echarla de la casa tras dar positivo en Covid-19 ha participado ya en varios programas, que la han entrevistado y acabó por hacerlo en La Resistencia, de Movistar+.

Al programa acudió como invitado el veterano alpinista Carlos Soria y en medio de esa entrevista entraba por videoconferencia Elena Cañizares.

"Le vas a dar un par de consejos a esta muchacha, que está metida en su casa y no puede salir", le decía David Broncano, el presentador, a su invitado.

"Que me meo", decía Elena Cañizares al conectar, divertida por entrar en el programa.

"¿Guadalajara? ¿Guadalajara de qué? Estoy en tu ciudad ahorita", se quejaba la joven, por el rótulo que le habían puesto, pues ella está ahora en Ciudad Real.

"Carlos Soria ha vivido mucho tiempo en tiendas de campaña pequeñas y estamos pensando que para mejorar la convivencia con tus compañeras te puede dar algún consejo", le decía a Elena el presentador.

"Cuéntale la situación a Carlos, que no la conoce, hazle un resumen rápido", le pedía a continuación Broncano, a lo que Elena Cañizares respondía con soltura: "Soy covid y mis compañeras no me quieren en el piso, me han echado".

"¡Qué compañeras te has echado, que te quieren echar, pero bueno!", espetaba Carlos Soria, escandalizado. "Ya, no tomo buenas decisiones, desde luego, me pasa mucho", reconocía Elena.

"Elena, tú con esa cara tan bonita que tienes y ese pelo, tú no contagias", dijo el alpinista tratando de consolar a la joven. "Ese mensaje el ministro Illa no lo aprueba", le reprendió en broma Broncano, refiriéndose al titular de Sanidad.

"Sus compañeras pondrán medios, tendrán mascarillas, la cuidarán...", especulaba Soria, que desconoce el caso, por el que las compañeras de piso de Elena Cañizares la obligaron a irse y no permitieron que se quedara confinada en su habitación, desligándose de cualquier cuidado o ayuda hacia su amiga.

"¿Hay margen para la reconciliación con tus compañeras?", preguntaba Broncano antes de despedirse de ella. "No, estamos en trámites de denuncia, o sea que realmente ya poco hay que hacer", informaba la joven, pues sus excompañeras quieren demandarla por haber hecho públicos los mensajes de Whatsapp en los que le presionaban para que se fuera.