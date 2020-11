Descuentos de hasta el 50% en iRobot, Nike o M.A.C.: las mejores ofertas del Vienes Negro de El Corte Inglés

Noviembre por fin llega a su fin... ¡para dar la bienvenida al Black Friday! Los amantes de las compras online saben que esta fecha es imprescindible si se busca ahorrar en las listas de regalos navideños o en la adquisición de algún capricho que, hasta ahora, no nos habíamos podido permitir. Una oportunidad única para hacernos con los mejores gadgets del mercado a pecios exclusivos que, sin embargo, este año ha tenido un preludio muy interesante que, seguro, para más de uno, se ha saldado con buena parte de su wish list realizada. Y es que han sido numerosos los ecommerces que han teñido sus webs de negro (¡y con descuentos!) las semanas previas al 27 de noviembre, tentándonos con buenas ofertas a las que ha sido difícil decir que no.

Uno de los comercios que no dudó en sumarse a las acciones previas a esta jornada fue El Corte Inglés que, con su campaña de los Tecnoprecios tentó a muchos usuarios con descuentos (¡de hasta 400 euros!) en portátiles y de más de 150 euros en smartwatches dentro de sus Ocho días de Oro. Sin embargo, después de este intenso mes de ofertas, El Corte Inglés todavía no ha puesto toda la carne en el asador, puesto que para este Black Friday se ha guardado unos descuentos muy especiales en todas sus secciones. Bajo estas líneas hemos seleccionado los más interesantes... ¡para que no se te escape ninguno!

Lo mejor del Black Friday de El Corte Inglés

- Todo lo que necesitas de electrónica, ¡con rebajas! Televisiones, ordenadores portátiles, smartwatches, auriculares bluetooth, lo último en telefonía móvil y hasta patinetes eléctricos. Después de sus Tecnoprecios, El Corte Inglés no ha defraudado y ha aplicado descuentos muy interesantes a un variado catálogo de productos, incluidas consolas y numerosos videojuegos que harán las delicias de los más gamers.

- Todo para los bebés, en oferta. Para los más pequeños de la casa, en el catálogo de El Corte Inglés ha rebajado con hasta un 35% todos los útiles que necesitan, desde su carrito de paseo (de marcas como Jane y Bugaboo), hasta sillitas de coche (de Cybex y Be Cool), sin olvidarnos de las cunas de Chicco y calientabiberones de Philips, entre otras cosas.

- Calzado cómodo y a la moda para tu día a día. Marcas como New Balance, Nike, Adidas, Reebook, Asics y Converse, entre otras, conforman el catálogo de calzado que El Corte Inglés ha rebajado hasta un 30%. Además, tienen oferta para hombres, mujeres y niños.

- Todo para el cuidado personal, con descuento. De la mano de reconocidas firmas de belleza, El Corte Inglés ha rebajado numerosos productos de su catálogo, entre los que no faltan maquillaje, productos de cosmética, perfumes o gadgets de tecnobelleza. Una selección muy mimada en la que es difícil resistirse a la tentación de elegir solo uno.

- Muebles para dar un nuevo aire a casa, ¡rebajados! Redecorar nuestro hogar, en un momento u otro, suele ser una tarea de obligado cumplimiento si queremos que luzca bien, pero, los muebles y textiles de casa no siempre están al alcance de la mayoría... ¡A no ser que se aprovechen las rebajas de hasta el 20% en muebles y sofás o el del 50% en todo tipo de textiles del Black Friday de El Corte Inglés!

- Menaje de cocina. Cuando sabes que tus sartenes piden la jubilación, debes apostar por una nueva batería de cocina y en El Corte Inglés puedes encontrarla con hasta un 30% de descuento. En esta sección, además, hay ollas, juegos de cuchillos y utensilios de cocina de marcas de calidad como Lékué, Bra, Khu Rikon y Tefal, entre otras.

- Bolsos al 50% de descuento. En bandoleras, mochilas, de mano y hasta de fiesta. El Corte Inglés rebaja a mitad de precio todo su catálogo de bolsos para que podamos contar en nuestro armario con un nuevo modelo y darnos así ese capricho que tanto nos merecemos. Puedes encontrar en oferta propuestas de DKNY, Furla, Calvin Klein, Guess y otras marcas dignas de cualquier vestidor.

- Gran y pequeño electrodoméstico para renovar tu hogar. Darse un capricho también es conseguir, por fin, ese robot aspirador que llevas tiempo deseando o ese pequeño electrodoméstico que va a revolucionar tu cocina. En El Corte Inglés lo saben y, por ello, ofrecen descuentos que, en muchas ocasiones, superan el 40% en marcas como Rowenta, Dyson, Taurus o Philips.

Descubre todas las ofertas de este Black Friday.

