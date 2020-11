Sánchez accede a negociar dentro del Gobierno la paralización de desahucios que Podemos exige con ERC y Bildu

La presión de última hora le ha vuelto a funcionar a Unidas Podemos. Justo una semana después de negarse, el presidente, Pedro Sánchez, ha accedido a negociar dentro del Gobierno una extensión del plazo durante el cual se paralizarán los desahucios, en principio fijado hasta el 31 de enero de 2021. De momento, los dos socios del Ejecutivo van a sentarse para encontrar un consenso para que no sea necesaria la enmienda a los Presupuestos que Unidas Podemos presentó por su cuenta con ERC y Bildu y que se vota este martes en el Congreso. No obstante, fuentes moradas advierten de que no la retirarán a menos que haya un "compromiso" por parte de otro socio del Gobierno.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado este lunes que los dos socios de la coalición se reunirán en los próximos días para hallar un consenso sobre los desahucios que se tome dentro del Gobierno y no mediante una enmienda en la que no está el PSOE y que apoyan ERC y Bildu.

Según ha dicho, ahora se estudiará a nivel "técnico" hasta cuándo extender la paralización de los desahucios, de manera que sea efectivo más allá de enero del año que viene. Ábalos no ha explicitado una fecha, pero ha dado a entender que discurrirá paralelo a la duración del estado de alarma, que se levantará el 9 de mayo.

La enmienda de Unidas Podemos, ERC y Bildu pide que sea hasta finales de 2022, pero no se trata de un requisito tan esencial como otro que los morados consideran innegociable y al que Ábalos ha abierto este lunes también la puerta, que no puedan ser desahuciadas las personas afectadas por la crisis del Covid pero también las que no lo estén y su situación se deba a otro tipo de causas.

"No nos importa revisar la extensión de imposibilitar los desahucios a situaciones anteriores a la Covid, lo podríamos ver", ha dicho Ábalos, que también ha reiterado que cualquier decisión tiene que dar "seguridad jurídica, delimitar los desahucios y procurar una alternativa habitacional".

De momento, el también secretario de Organización del PSOE no ha confirmado si el acuerdo que buscan ahora socialistas y morados dentro del Gobierno paralizará los desahucios por decreto ley -dado que los Letrados del Congreso dudan de que pueda ir vía Presupuestos- ni cuándo se llegará a un acuerdo. En todo caso, Unidas Podemos exige un "compromiso" para retirar una enmienda con ERC y Bildu que la parte socialista dijo desconocer y que la semana pasada volvió a generar malestar dentro de la coalición.

En este sentido, Ábalos ha defendido toda decisión sobre los desahucios "como acto de Gobierno, sin necesidad de ninguna enmienda" y ha afirmado que "dentro del Gobierno hay posibilidad para llegar a acuerdo".

Según ha recordado, ya ocurrió así recientemente sobre la regulación de los precios del alquiler, la última vez que Unidas Podemos desafió al socio socialista del Gobierno para que accediera a algo que no quería hacer. Lo logró como ahora y para ello mantuvo en el aire la aprobación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado.