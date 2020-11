Estos son los mejores calendario de adviento 'beauty' para estas Navidades que no te quieres perder

Una de las tradiciones que acompaña siempre a la Navidad son los calendarios de adviento. De pequeños nos poníamos hasta arriba de chocolate, pero crecer no significa renunciar a las sorpresas.

Aunque nuestros gustos han cambiado, todavía nos gusta darnos un pequeño capricho hasta Nochebuena, y si somos de las que adoran la cosmética y el maquillaje, no podríamos tenerlo más fácil.

Cada año, casi todas las marcas de cosmética sacan un calendario de adviento con hasta 25 sorpresas en su interior. Estos cofres son tan esperados que cada año se esmeran más en sus diseños y las youtubers beauty no pueden esperar a destriparlos por completo.

Sephora

Desde tratamientos para el cabello hasta las mejores marcas de maquillaje, el calendario de adviento de Sephora es uno de los que vuelan nada más salir a la venta. En su interior no solo encontraremos best sellers, sino también novedades de marcas de alta gama como Huda Beauty, Pat Mcgrath, Natasha Denona, Hourglass, Tarte, Too Faced… algunos en formato full size.

El valor real de los 25 productos que alberga en su interior ronda los 300€, pero su precio de venta es de 119,99€ (95,99€ por el Black Friday).

Calendario de adviento de Sephora. SEPHORA

MiiN Cosmetics

Uno de los calendarios más esperados por las amantes de la cosmética coreana es sin duda el de MiiN Cosmetics. Este calendario de ensueño esconde 24 sorpresas de entre los productos más elegantes y originales de la familia MiiN, desde mascarillas corporales y faciales hasta sérums, tónicos, limpiadores, contornos de ojos o tratamientos capilares.

Su valor real es de 164,12€ pero su precio es de 89,95€. Por desgracia las unidades son muy limitadas, así que debemos darnos mucha prisa si nos queremos hacer con uno.

Calendario de adviento de MiiN Cosmetics. MiiN COSMETICS

Zara

Ya hablamos en este artículo del calendario de adviento de Zara, pero no podíamos hacer esta lista sin mencionarlo. La marca más grande de fast fashion ha lanzado su primer calendario de adviento con una estética completamente minimalista y unas sorpresas que nos quitarán en aliento. Junto a Jo Malone, han centrado su calendario en la belleza y los aromas de la línea de Zara Emotions con nuestras velas, perfumes, cremas y lociones corporales favoritas escondidas en el interior a un precio de 99,95€.

El primer calendario de adviento de Zara. ZARA

The Body Shop

The Body Shop nos presenta tres propuestas diferentes de calendarios que se adaptan a todos los bolsillos, haciendo posible que nos podamos permitir este capricho. Centrado en el self care, cada dia podremos encontrar un producto de cuidado facial, uno de cuidado corporal, un básico de maquillaje o accesorios adorables de la marca.

Diferenciados por tamaño, el más grande y con productos premium cuesta 149€; el mediano 89€, donde podremos encontrar un poquito de todo; y el más pequeño 49€, cargado de productos mini.

Calendarios de adviento de The Body Shop. THE BODY SHOP

Kiehl's

El calendario de Kiehl's es sin duda uno de los más esperados del año. Cargado con sus mejores productos y decorado con las ilustraciones de Maïté Franchi, está inspirado en el Art Deco, con los diseños de geométricas y colores vivos que añaden calidez y riqueza al mundo de la marca. Incluye 24 sorpresas y su precio es de 89€.

Calendario de adviento de Kiehl's. KIEHL'S

Dior

Con uno de los diseños más bonitos del año, Dior se convierte en el rey de los calendarios de adviento. Inspirado en el Atelier de los Sueños Dior, en su interior esconde 24 ventanas cargadas de sorpresas, desde sus perfumes más icónicos hasta las increíbles barras de labios de la marca, sin faltar, por supuesto, la barra de labios Rouge Dior 999. Su precio de venta es de 350€.

calendario de adviento de Dior. DIOR

Balmain

Con tan solo 10 ventanas, el calendario de adviento de Balmain está cargado con sorpresas increíbles que nos dejarán sin habla de los productos y accesorios para el cabello más populares de la marca. Cada uno está empaquetado dentro de una caja numerada con una ilustración de un antiguo edificio parisino. El precio es de 209€ y se vende en su página web.

Calendario de adviento de Balmain. BALMAIN

Essence

Dentro de la gama low cost encontramos el calendario de adviento de Essence. Contiene tres productos de la gama estándar en tamaño original y 21 productos exclusivos y en edición limitada que solo están disponibles en el calendario de adviento. Su precio de venta es de tan solo 29,99€.