Madrid suma 7 semanas de mejora y levanta restricciones en 10 zonas: estas son las 31 zonas con restricciones

La Comunidad de Madrid entra en la segunda quincena de noviembre encadenando siete semanas de descenso en las cifras de casos de Covid-19 diagnosticados y con un recorte de hasta el 66% de la incidencia del virus con respecto a la peor semana de la segunda ola, que se registró a finales del pasado septiembre. Esto también ha provocado que las hospitalizaciones hayan caído un 33% desde el pico máximo de la segunda ola hasta los 2.529 pacientes ingresados, 428 de ellos UCI.

A la luz de estos datos, facilitados el viernes por la Consejería de Sanidad, los técnicos decidieron levantar las restricciones en una decena de zonas básicas de salud en las que habían observado una caída de los positivos superior al 50% en las últimas tres semanas y una evolución futura descendente.

Las áreas que finalizan hoy las limitaciones de movilidad y actividad están situadas mayoritariamente en la capital. Son El Espinillo, San Andrés y San Cristóbal, en el distrito de Villaverde; Rafael Alberti y Peña Prieta, en el de Puente de Vallecas; y Vinateros-Torito, en Moratalaz. El resto de barrios que ponen punto y final a las restricciones son la zona de Brújula y Las Fronteras, en Torrejón de Ardoz; San Blas en Parla; y la localidad de Guadarrama al completo.

Tras el levantamiento de las limitaciones en las citadas áreas de salud, en la Comunidad quedan más de 20 barrios con la prohibición generalizada de entrada y salida sin causa justificada, así como con aforos y horarios limitados (ver mapa adjunto). Las mismas restricciones se repiten en la decena de municipios que siguen cerrados perimetralmente.

Mapa de restricciones en Madrid.

Vigencia hasta el 22 de noviembre

La vigencia de las medidas se mantiene hasta el 22 de noviembre, aunque el viernes, como es habitual, Sanidad analizará la evolución epidemiológica y anunciará nuevas decisiones.

A finales de esta semana también tendrá que estudiar el mantenimiento del toque de queda, de 0.00 a 6.00, que está ayudando a disminuir la movilidad nocturna y las reuniones sociales en viviendas. Las posibles restricciones para el puente de diciembre, así como las medidas que regirán durante la Navidad, tendrán que esperar algo más de tiempo para ser abordadas por los técnicos madrileños.

Así lo reiteró el paso viernes el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero. El también responsable de Plan Covid-19 aseguró que comprende la necesidad de parte de la sociedad por conocer con antelación la regulación, pero al mismo tiempo defendió que la mejor manera de actuar es ir viendo la evolución de los contagios cada semana para que las medidas a implantar se ajusten a la situación sanitaria.

"En función de cómo evolucione Madrid veremos exactamente qué medidas hay que tomar (...) vamos a ir partido a partido, semana a semana. De ahí no nos vamos a mover", aseveró el viceconsejero.

El doctor Zapatero volvió a defender que el plan de Madrid contra el virus -que se apoya, esencialmente, sobre confinamientos por zonas básicas de salud y realización de test masivos de antígenos en las zonas con mayores incidencias- ha ayudado a aplanar la curva de infecciones por Covid-19 en la región y lo seguirá haciendo.

"Son medidas que han valido para Madrid, que es una comunidad que tiene unas características especiales", señaló Zapatero, pero añadió que la voluntad de la sanidad madrileña no era dar "ninguna lección a nadie". Esto fue una referencia velada al agrio desencuentro que mantuvieron el Gobierno regional y el central por este asunto hace semanas.

Como ejemplo de la eficacia de la estrategia madrileña, el viceconsejero de Sanidad puso a la zona de Usera. Este distrito madrileño fue uno de los puntos «con mayor nivel de transmisión en los meses de agosto y septiembre», recordó Zapatero, y actualmente registra una incidencia acumulada a 14 días de 189 casos por cada 100.000 habitantes.

Pese a la mejoría de la situación sanitaria en la región constatada por la Consejería de Sanidad, el viceconsejero señaló que el virus sigue entre nosotros y causando infecciones, ingresos en los hospitales y muertes. Por ello, Antonio Zapatero pidió a los ciudadanos que siguieran siendo responsables, cautelosos y prudentes y recomendó reducir, al mínimo imprescindible, el número de desplazamientos.

"No nos relajemos, no vayamos a lanzar las campanas al vuelo (...) no podemos levantar el pide del freno porque podríamos llegar a una situación de mayor complicación", apostilló el viceconsejero.

Municipios y áreas con cierres perimetrales en la comunidad

