Sánchez 'escucha' finalmente a Ayuso con las PCR: en septiembre entraron "un millón" de viajeros por Barajas

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha felicitado de que la Comunidad de Madrid y España ahora "serán más seguras" después de que el Gobierno haya anunciado que exigirá una PCR a os viajeros que vengan de países no seguros a partir del 23 de noviembre.

"Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia", ha expresado la presidente madrileña a través de las redes sociales. "Llevamos más de seis meses peleándolo. Demasiado tiempo".

Ayuso había vuelto a criticar recientemente al Gobierno por no imponer restricciones a los viajeros que entran por Barajas, a pesar de que "solo en el mes de septiembre" llegaron a este aeropuerto "casi un millón" de pasajeros.

Ahora @ComunidadMadrid y el resto de España serán más seguras. https://t.co/1ztfgCMjFs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 11, 2020

Solo ocho países de la UE, entre ellos España, seguían sin imponer restricciones en los aeropuertos a los viajeros comunitarios que aterrizan, ni prueba PCR ni cuarentenas a la llegada.

"Por salud, por seguridad, por imagen. No entendemos que uno de los aeropuertos con más tránsito de Europa no proteja a los ciudadanos", se había quejado la presidenta madrileña. Desde el comienzo de la pandemia Ayuso ha criticado que no se hagan controles sanitarios en el aeropuerto, una queja que ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de los meses, asegurando que Barajas es un "coladero" de casos de coronavirus.