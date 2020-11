Un grupo de sanitarios de Madrid se "desnuda" contra los traslados al hospital de pandemias Isabel Zendal

Un grupo de sanitarios madrileños se han desvestido este martes ante la Consejería de Sanidad para protestar contra el traslado de profesionales al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal, bajo el lema "Yo no me muevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales".

Convocados por la plataforma Sanitarios Necesarios, una decena de profesionales se han desnudado para ataviarse con bolsas de basura y guantes, apoyados por una treintena de compañeros que coreaban cánticos en defensa de la sanidad pública.

"Nos dejasteis desnudos en la primera ola de la pandemia, con bolsas de basura como las que hoy nos colocamos como protección ante el virus. Nos maltratasteis y seguís haciéndolo", han afirmado en un manifiesto leído por dos enfermeras.

El Hospital de Emergencias Isabel Zendal "no significa más que la continuidad de la destrucción de nuestro sistema sanitario y un engaño para tapar su negligente gestión de la pandemia", añade el manifiesto.

"Ahora pretendéis manejarnos como una mera mercancía de aquí para allá, desnudando también los centros sanitarios, que ya están mermados; no lo vamos a consentir", afirman sobre los traslados inicialmente voluntarios y luego forzosos si necesario, principalmente de los contratados de refuerzo por covid.

Reclaman "nuevas contrataciones"

La construcción "sobrepasa el doble del presupuesto inicial, 100 millones de euros en ladrillo y hormigón", que los concentrado asegura que deberían invertirse "en mejorar las dotaciones y recursos ya existentes".

Los desplazamientos son "un nuevo maltrato al trabajador" y dejarán sin suficiente dotación a numerosos centros de Primaria y Especializada, afirman. "No podemos multiplicarnos más, es preciso nuevas contrataciones ya", añaden.

Para la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, "es fundamental aumentar el número de sanitarios en la Comunidad de Madrid", que tras 25 años de gobierno del PP debería "aprender las lecciones de la primera ola" y evitar el colapso sanitario.

Para el PSOE, el nuevo hospital está "totalmente injustificado", según su portavoz de Sanidad, José Manuel Freire. "Es indecente, habiendo plantas vacías y ucis preparadas y sin personal, que monten un tinglado como este, que no existe en ningún sitio del mundo", ha denunciado.

PSOE: "No es cierto que las bolsas de empleo estén vacíos"

"Se les está yendo de precio", ha apuntado Freire, que aboga por "hospitales satélites", como está haciendo Cataluña para ampliar camas en aparcamientos de grandes hospitales.

Y ha agregado: "No es cierto que las bolsas de empleo estén vacías. No hay carencia, sino maltrato al personal. Más del 50% del personal sanitario madrileño es temporal. De los menores de 40 años en La Paz, el 80% de los médicos y el 70% de enfermeras no tienen contrato estable. Estamos haciendo que se vayan fuera de España y de Madrid, porque otras comunidades les tratan mejor".

Para Más Madrid, la Comunidad no ha reforzado personal ni en Atención Primaria ni en hospitales, y ahora "pretende hacer desplazamientos forzosos desde centros que están ya muy tensionados", ha manifestado Vanessa Lillo.

La enfermera Alba Blanco, con contrato COVID hasta diciembre, pide "dejar ya de gastar dinero en ladrillo". "Tenemos goteras en el 12 de Octubre", ha lamentado.