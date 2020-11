El Gobierno central frena un toque de queda más severo en Andalucía

Andalucía estrena esta medianoche las nuevas medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus, y que estarán en vigor, por el momento, hasta el próximo 23 de noviembre. Entre las nuevas limitaciones, la Junta ha establecido un toque de queda nocturno entre las 22.00 y las 7.00 horas, ampliando así el originario del Gobierno central, que se estableció entre las 23.00 y las 6.00 horas y que decayó este lunes, dejando en manos de las comunidades su implementación.

Sin embargo, las competencias de las regiones en este sentido están limitadas. No en vano, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha revelado que su departamento planteó al Ministerio de Sanidad la posibilidad de aplicar en la comunidad un toque de queda que comenzara antes de las 22.00 horas, teniendo en cuenta que la actividad no esencial se cierra, desde hoy mismo, a las 18.00 horas. Pero, según señaló Aguirre en declaraciones a Canal Sur Radio, el Gobierno central no lo autorizó.

Al hilo, el consejero aseguró no entender la "gran disparidad de criterios" entre las comunidades a la hora de abordar la pandemia, ya que el Estado debería "mantener la cohesión interterritorial en la toma de decisiones".

Por otro lado, Aguirre señaló que, en caso de que la Junta hubiera tenido competencias para decretar el confinamiento domiciliario, el Ejecutivo andaluz "no necesariamente" lo habría adoptado, porque "tenemos que ir utilizando las armas que tenemos antes de llegar" a confinar a la población en sus casas.

Otras restricciones

Además del toque de queda mencionado, toda la actividad considerada no esencial tendrá que cerrar a partir de este martes a las 18.00 horas, mientras que en la provincia de Granada, que presenta una situación epidemiológica preocupante, no se permitirá la apertura de ningún establecimiento que no sea considerado esencial.

Así pues, solo podrán levantar la persiana más allá de las 18.00 horas los negocios de actividad industrial; los comercios minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad; los centros sanitarios; los servicios profesionales y empleados del hogar; los servicios sociales y sociosanitarios; las clínicas veterinarias; las gasolineras; las estaciones de ITV; los servicios de entrega a domicilio; los comedores sociales; los centros deportivos para hacer deporte al aire libre; los centros para la práctica del deporte federado; los puntos de encuentro familiar; los centros de Atención Infantil Temprana; y los centros de tratamiento ambulatorio. También podrán sobrepasar esa franja horaria los velatorios.

En el ámbito educativo, los colegios e institutos permanecerán abiertos con clases en el aula, mientras que el Ejecutivo regional ha suspendido las clases presenciales en todas las universidades de la comunidad, a excepción de las prácticas. Podrán igualmente permanecer abiertos, y hasta más de las 18.00 horas, los centros de formación profesional, los conservatorios, las escuelas de idiomas, las academias y los centros de educación permanente de adultos. Por el contrario, la Junta de decidido posponer la celebración de oposiciones de la Administración autonómica.

Misa y deporte

En el caso de Sevilla, y tal y como ha manifestado la Archidiócesis, las iglesias mantendrán sus horarios de apertura de cultos por las tardes, ya que la limitación de horarios "no afecta al ejercicio del derecho a la libertad religiosa", si bien "sí se tendrá en cuenta que la libertad de circulación está limitada" por la noche. El aforo de las misas será del 30%.

En lo que a la capital hispalense se refiere, y en cumplimiento de lo establecido por la Junta, el Ayuntamiento ha reordenado su actividad cultural y deportiva para establecer el cierre a las 18.00 horas. Además, el inicio de la primera fase de los juegos deportivos municipales para fútbol 7, fútbol sala, voleibol y baloncesto se retrasa hasta el 12 de enero, por lo que se amplía hasta el 20 de diciembre la inscripción de los equipos y hasta enero la de los jugadores. Los centros cívicos cerrarán por las tardes y los talleres de distrito que se celebran en esa franja horaria pasarán a ser online.

El Gobierno de Juanma Moreno también ha ampliado dos semanas más el cierre perimetral de la comunidad decretado ya el pasado 30 de octubre. Y ha extendido el cierre de 450 localidades a todos los municipios de Andalucía, de forma que nadie podrá entrar ni salir de su término municipal salvo por causas debidamente justificadas.

A todas estas limitaciones de obligado cumplimiento, la Junta ha añadido en el BOJA extraordinario del pasado domingo una recomendación para toda la ciudadanía, a la que pide que "permanezcan en casa" como "principio de precaución". Y añade: "La ciudadanía deberá colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas establecidas en esta orden".