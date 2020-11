El duro testimonio de un enfermo de Covid-19 consigue emocionar a Risto

Marc Gil narraba, durante la emisión de este jueves de 'Todo es Mentira', las secuelas que le ha provocado padecer la Covid-19, un duro testimonio que emocionó a Risto Mejide, el regidor del programa de Cuatro.

El presentador realizó una videollamada con el joven de 34 años, en la que afirmó que su trabajo en una ambulancia fue el culpable del contagio que le retuvo dos meses en la UCI. “Antes no teníamos EPI, ni guantes, ni trajes impermeables, ni nada”, decía, al tiempo que relataba que “lo peor de todo el tiempo que estuve en la UCI fue el miedo a morir, estar solo, saber qué te pasa algo pero no sabes el qué, no puedes hacer nada, la familia está en casa, no pueden venir a verte”.

Os dejamos el desgarrador relato de Marc Gil, el técnico sanitario de 34 años a quien el covid dejó terribles secuelas pic.twitter.com/bd1jIN74k3 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 5, 2020

El coronavirus llegó a provocarle al sanitario dos paros cardiacos que se sumaron a "graves secuelas como el hablar o el andar". "La mano ni las piernas las siento, tengo varios tic, disfunción eréctil, se me cae el pelo... muchas cosas”, enumeraba Gil ante la cara de estupor de Risto Mejide y sus invitados. Neurológicamente, como me faltó oxigeno no he quedado muy bien", confesó también.

“Tengo mucho miedo a salir a la calle o a ver estas personas que no llevan protección. Es muy difícil, lo he pasado muy mal”, decía antes de lanzar un duro mensaje a la gente de su edad: “Para esos jóvenes que se creen invencibles, aquí no hay nadie que no puede pasar esto, si quieren quedarse como yo, que sigan haciendo botellones, fiestas, cenas... que se lo piensen bien porque es para toda la vida. Y no solo para nosotros, también para la demás gente que se puede contagiar. No tenemos que ser egoístas”.