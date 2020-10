Ayuso pide evitar lugares cerrados en Madrid y apostar por "cierta normalidad" al aire libre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recomendado este sábado evitar espacios cerrados y concurridos durante este puente de Todos los Santos y ha apostado por los espacios al aire libre para que la gente "siga con cierta normalidad".

"Las personas no pueden estar encerradas en casa todo el día, pero se puede evitar espacios cerrados donde haya muchas personas", ha añadido la líder autonómica tras visitar una exposición a la víctima de ETA Gregorio Ordóñez localizada en el Ayuntamiento de la capital.

En esta línea, Ayuso ha defendido la importancia de la ventilación natural y ha puesto el foco en la hostelería, turismo e instalaciones públicas. La presidenta ha indicado que se hablará con ellos para que se siga ventilando "aunque llegue el frío" y ha señalado que se diseñará una campaña para transmitírselo a todos los ciudadanos.

"Vamos a hacer una campaña para contar lo necesaria que es la ventilación en espacios cerrados, lo tenemos que tener claro. Es imprescindible y si no es posible hay que buscar alternativas", ha proseguido.

En otra clave, al ser preguntada por la posibilidad de que el Consejo Interterritorial de Salud desaconseje esta semana los cierres perimetrales "por días", Ayuso ha recordado que ella no era "partidaria" del cierre porque no tiene "un solo estudio de que perimetrar beneficie sanitariamente", ante lo que ha contrapuesto las acciones quirúrgicas para que "el resto de los ciudadanos sigan viviendo con normalidad".

Y ha subrayado la importancia de "no ir a los confinamientos masivos sin antes usar o pensar en acciones alternativas porque cerrar es fácil peroabrir un comercio o un bar o una empresa cerrada es muy complicado".

"Ayer dije que no es una guerra, no son pulsos al gobierno, cada comunidad toma unas decisiones. Sí que vamos a pedir que nos dejen cuando vengan puentes o con momentos de gran tránsito poder perimetrar", ha apuntado la dirigente madrileña, quien ha marcado como objetivos a combatir "las casas y las fiestas descontroladas", y en los "lugares donde no hay ventilación y no se cumplen las normas".