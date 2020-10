Echenique, a Abascal: "Yo a los matones les sostengo la mirada"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha protagonizado un "rifirrafe" dialéctico con el líder de VOX, Santiago Abascal, durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma ante la Covid-19. "Yo a los matones les mantengo la mirada" contestaba el diputado de la formación morada.

En el segundo turno de intervención para los grupos parlamentarios, Santiago Abascal se ha dirigido al portavoz de Unidas Podemos, en el momento que este no se encontraba en el hemiciclo, para asegurar que se había convertido en el "campeón de la desvergüenza". Además, Abascal hizo referencia a la condena en firme sobre el portavoz de Unidas Podemos a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente y añadía que lo que conoce precisamente Echenique es "la libertad para no pagar las cotizaciones sociales".

Posteriormente, el diputado de la formación morada volvió e intervino para contestar a Abascal. "Estaba atentamente escuchando su constructiva intervención quitándome la mascarilla porque yo solo no me la puedo quitar" explicó.

"Tenga duda de que no me he ido a ningún sitio. Yo a los matones les mantengo la mirada", ha zanjado el portavoz de Unidas Podemos.