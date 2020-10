Combinar trabajo presencial y virtual, el formato ideal en tiempos de pandemia

Ya se ha repetido: la pandemia de la Covid-19 ha cambiado drásticamente el mercado laboral. Las primeras semanas de confinamiento el teletrabajo fue la solución para muchas empresas para continuar con su actividad, protegiendo la salud de los empleados, que se tuvieron que adaptar con rapidez a la extraordinaria situación.

Fue tal la implementación de este modo de trabajo que las videoconferencias llegaron a aumentar un 150%, según un estudio publicado por Adecco. Pero trabajar desde casa no solo tiene virtudes. Puede llegar a ser todo un reto, ya sea por falta de motivación, de concentración o incluso por no tener contacto personal con el equipo.

¿Qué se debe hacer para que esto no ocurra? ¿Cómo se deben gestionar los equipos que están teletrabajando? Carlos Viladrich, director de RRHH de Adecco para el sur de Europa asegura que "se debe evitar la sensación de aislamiento, mantener el sentido de pertenencia y cercanía; y la valoración y el reconocimiento son clave".

Muchos empleados llevan varios meses trabajando desde casa, cada vez son más las compañías que fomentan el teletrabajo, y muchas lo mantendrán hasta 2021, o indefinidamente; pero ¿se puede mantener el apego a la empresa trabajando tanto tiempo a distancia?

"Es clave evitar la sensación de aislamiento, mantener el sentido de pertenencia y la valoración"

"Trabajando en remoto o no, es clave que la persona se sienta valorada, reconocida en su aportación de valor y una pieza importante del equipo. Esto se logra estableciendo rutinas de comunicación, combinando sesiones individuales y colectivas, y dando mayor estructuración a las tareas a realizar, el tiempo y las entregas", señala Viladrich.

Según este directivo de Recursos Humanos, en el actual contexto, con la segunda ola de la pandemia, "se debe encontrar un buen balance, evitando tanto el aislamiento como el exceso de control y estableciendo siempre una relación basada en la confianza, que con el trabajo en remoto adquiere más relevancia”.

Vuelta a la oficina sólo a medias

Aunque muchas empresas han optado por el teletrabajo, lo cierto es que la mayoría de ellas no se atreven a implantar este modelo al 100%. Por eso, ya son varias compañías las que han iniciado el modelo híbrido tras los meses de confinamiento, lo que permite que se pueda trabajar en la oficina durante una parte de la jornada laboral y el resto del trabajo se hace desde casa.

"La relación basada en la confianza adquiere más relevancia con el trabajo en remoto”

"Esto ha sido lo único positivo de toda esa lamentable situación. Hemos avanzado muchísimo en nuevas formas de trabajo y creo que se dibuja un futuro en este modelo híbrido con mucha mayor nitidez que en el pasado", asegura Viladrich.

Pero no todos los empleados quieren seguir trabajando a distancia. Son muchos los que tienen ganas de volver a la oficina, pero no pueden, ya sea por política de la empresa o por ser de riesgo desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo se debe actuar con aquellos que quieren volver a los centros de trabajo, pero no tienen la opción de hacerlo?

"Debemos intentar compensar sus demandas de proximidad incrementando la frecuencia de contactos. Las interacciones virtuales suelen circunscribirse enteramente a contenidos profesionales, echándose de menos los espacios de relaciones extraprofesionales que se dan en momentos de descanso. Buscar espacios para este tipo de contactos puede ayudar a quienes los echen en falta”, propone el director de RRHH de Adecco para el sur de Europa.