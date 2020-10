Andalucía se prepara para el peor escenario de hospitalizaciones inmersa en una "tercera ola agresiva"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró el pasado lunes que ya no caben paliativos ni "expresiones pedantes" a la hora de hablar de la evolución de la pandemia. Y este mismo martes, el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, manifestó sin paños calientes que la situación es "grave" en Andalucía, que atraviesa un "momento complicado y difícil", inmersa ya en una "tercera ola agresiva".

La cifra de nuevos contagios aumenta a diario, pero lo que de verdad "preocupa y ocupa" a la Junta es el número de hospitalizados, que se acerca peligrosamente al pico más alto de la pandemia, registrado el pasado 30 de marzo. Entonces, llegó a haber en Andalucía 2.708 pacientes en los hospitales de la comunidad, 438 de ellos en UCI. La cifra de este martes ascendía a 2.262 ingresados, de los que 282 están en las unidades de cuidados intensivos. Así, los ingresos en UCI son de momento un 35% inferiores a los del pico, pero el 53,8% de este tipo de camas están actualmente ocupadas, mientras que solo el 32,6% de las camas hospitalarias de planta están libres. Y el problema, incidió Bendodo, es que las hospitalizaciones crecen a un ritmo de entre 120 y 150 al día.

Ante este escenario, la Junta ha dado instrucciones al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para que empiece a trabajar en la activación del Plan 4.500 en previsión de que la cifra de ingresados llegue a esa cantidad. Este plan, explicó Bendodo, contempla la habilitación de otros espacios extraordinarios para atender pacientes y restar presión a los hospitales, como ya sucedió en la primera ola con la ciudad deportiva de Carranque, en Málaga, o el hotel Alcora, en Sevilla. Aunque el portavoz de la Junta no especificó, a preguntas concretas de este medio, qué supondrá la activación de este plan en lo que a disminución de la actividad asistencial se refiere.

Sí afirmó que el Plan 3.000 –previsto para atender a tres millares de hospitalizados– se encuentra ya activo en estos momentos "con todas las consecuencias". Esto supone, tal y como explicó la Junta en la presentación del plan, la suspensión de las cirugías no oncológicas que necesiten UCI; disminución, aplazamiento o suspensión de cirugía menor ambulatoria según la situación local; y el aplazamiento o suspensión de las consultas de revisión no oncológicas, así como las pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos. Sí se mantienen las revisiones, consultas, pruebas y tratamientos oncológicos; las primeras visitas y pruebas de primer diagnóstico de patologías potencialmente graves; el seguimiento de embarazos y partos; las consultas e intervenciones de urgencia; y los trasplantes, las transfusiones y el seguimiento de las patologías que requieran soporte especializado.

Alertan sobre el nivel de ingresos

En cualquier caso, Bendodo insistió en que Andalucía "está preparada" para atender a más de 4.500 pacientes ingresados, aunque confió en no tener que llegar a esa situación en un futuro. Y recordó que los hospitales contarán con todo el material sanitario y los equipos de protección necesarios gracias a las reservas que hay en estos momentos para los próximos seis meses.

Actualmente, el 57% de las hospitalizaciones por Covid-19 se concentran en Sevilla y Granada, según los datos de la Junta. Precisamente este martes, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) contabilizaba, en base a sus propias cifras, 570 pacientes ingresados en la provincia, 60 de ellos en la UCI (sin datos de UCI del Hospital de Valme). En este sentido, la organización alertó de que el sistema hospitalario podría verse "ampliamente sobrepasado" si se mantiene la tendencia al "alza" en la cifra de ingresos. Y lamentó la "crítica situación de la Atención Primaria, donde faltan recursos materiales y personales".

Mientras, desde la plataforma Basta Ya Andalucía criticaron, en el marco de la huelga indefinida de médicos convocada a nivel nacional, las "deplorables" condiciones de trabajo de los facultativos, con "jornadas de trabajo interminables, de 24 horas, demasiadas veces sin descanso alguno", alertando de los "riesgos" que esto supone para la "salud de los pacientes".

Posible cierre de Andalucía

"Me duele en el alma porque sé que limitará la actividad de muchos negocios, pero es posible que tengamos que cerrar la comunidad este fin de semana". Así lo reveló este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que este miércoles adoptará nuevas medidas restrictivas en base a la opinión de los expertos del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, si bien el popular ya se mostró ayer "muy pesimista" sobre la posibilidad de mantener abierta la región. "No es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo de la comunidad", manifestó el popular en una entrevista a la Cadena Cope.

Juanma Moreno también avanzó que su Gobierno modificará el horario del toque de queda estatal, establecido de 23.00 a 6.00 horas, aunque sin concretar en qué consistirán los cambios, ya que están estudiando cómo se pueden limitar los contagios y no "ahogar" a los hosteleros, con quienes la Junta se reunirá el jueves para analizar las medidas adoptadas en la comunidad.

Mientras, desde la Junta aseguran que les parece "excesivo" el estado de alarma de seis meses plateado por el Ejecutivo central, y abogan por uno "más reducido, de ocho semanas", como ha propuesto el presidente del PP, Pablo Casado, periodo tras el cual "se evaluará y si hay que prorrogar, se prorroga". Alega el Gobierno andaluz que, por un lado, hay que tomar decisiones en función de la evolución de la pandemia; y que "no se puede" lanzar un "mensaje tan negativo" a otros países.