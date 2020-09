Andalucía se prepara para hacer frente a 3.000 ingresos por coronavirus

"La anticipación fue clave en la primera ola para que la pandemia evolucionara en Andalucía mejor que en otras comunidades". Así lo expresó este martes el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que anunció que, siguiendo esa misma premisa y ante el incremento de hospitalizaciones en la comunidad – especialmente preocupantes en Sevilla, aseguró–, la Consejería de Salud y Familias ha elaborado un plan de contingencia para aplicar en caso de que la cifra de ingresos llegue a los 3.000.

Bendodo recordó que ni siquiera en el "pico" más alto de la pandemia del coronavirus llegó a registrarse esa cifra de ingresados, siendo la más alta la del 30 de marzo, con 2.708 hospitalizados. Aún así, la Junta quiere estar preparada y afirma que en caso de llegar a los tres millares de ingresos, las ocho provincias tendrán capacidad "holgada" para hacer frente a la situación.

Escenarios provinciales

Atendiendo a la proyección epidemiológica en Andalucía y a las actuales cifras de ingresos en planta y UCI, Salud prevé que, de llegar a los 3.000 hospitalizados, Almería tendría el 8% del total (241 ingresos y 36 en UCI); Cádiz, el 13,4% (404 hospitalizados y 60 en UCI); Córdoba, el 10,8% (326 y 49); Granada, el 11,4% (344 y 52); Huelva, el 0,6% (20 y 4); Jaén, el 4,5% (135 y 20); Málaga, el 28,9% (868 y 124); y Sevilla, el 22,1% (664 y 100).

En el caso de Sevilla, Jaén, Huelva y Córdoba, no sería necesaria la activación de planes de contingencia específicos, según determina el Plan 3.000, mientras que en las otras cuatro provincias sí habría que activar dichos planes.

Actividad asistencial

El plan elaborado propone la definición de una reserva de camas de hospitalización, observación, unidades de recuperación postanestésica y UCI para tener disponibles el mayor número de unidades posibles, así como de respiradores.

En cuanto a la actividad, Salud prevé, llegados a los 3.000 ingresos, la suspensión de las cirugías no oncológicas que necesiten UCI; disminución, aplazamiento o suspensión de cirugía menor ambulatoria según la situación local; y el aplazamiento o suspensión de las consultas de revisión no oncológicas, así como las pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos.

Sí se mantendrían las revisiones, consultas, pruebas y tratamientos oncológicos; las primeras visitas y pruebas de primer diagnóstico de patologías potencialmente graves; el seguimiento de embarazos y los partos; las consultas e intervenciones de urgencia; y los trasplantes, las transfusiones y el seguimiento de las patologías que requieran soporte especializado.

Atención Primaria y Emergencias

En caso de activarse el plan aprobado, los centros de salud mantendrán su actividad, incluida la relacionada con el calendario vacunal, si bien se dará preferencia a los servicios de urgencias, los equipos móviles y los avisos domiciliarios. Además, se potenciará la teleconsulta y la telemedicina, explica la Junta.

También se mantendrán todos los servicios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y de Salud Responde. Respecto a este último, Bendodo ha negado que la Junta esté dando "órdenes" para que no se den citas médicas a los usuarios que llaman por teléfono. Y recordó que Salud ha reforzado el servicio con más de 5.000 horas mensuales.

Hospitales

Salud no descarta, llegado el caso, retomar la evacuación de pacientes a otros hospitales privados o a instalaciones habilitadas siempre que la situación epidemiológica lo justifique. Así como el posible uso de instalaciones externas al hospital para atender a pacientes con sintomatología leve.