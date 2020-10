Celia Villalobos elige a Casado para irse de fiesta "porque es un cachondo" y a Pablo Iglesias "para compartir piso"

A Pablo Motos le faltó programa para hacerle todas las preguntas que le habría gustado formular a su invitada de este lunes en El hormiguero, Celia Villalobos, que presentó su nuevo libro, La política apasionada, y repasó algunos de los momentos más destacados de su carrera política.

Para desilusión de su invitada, el presentador tuvo que prescindir de la sección de las hormigas Trancas y Barrancas, ya que se quedaba sin tiempo: "Me resulta imposible que esta noche salgáis", comentó Motos a las estrellas del programa.

Celia Villalobos, en ‘El hormiguero’ ATRESMEDIA

"Hacer una huelga para que vuelva a El hormiguero porque lo que quiero es estar con vosotras, que me tenéis loca", afirmó Villalobos. Entonces, Motos le pidió que decidiera ella: "Tengo otra sección, pero fíjate si mandas en el programa que, si quieres la de las hormigas, no hago la otra".

La invitada le contestó que "lo que tú quieras, tú eres el que mandas aquí que luego me dicen que soy muy mandona. No". Motos señaló que "la otra sección es 'Celia y los siete'", y el presentador prefirió hacer esa y dejar a las hormigas para la siguiente visita de la expolítica.

Rajoy para hacer 'puenting' y Aznar para montar un negocio a medias

El equipo del programa llevó siete figuras que representaban a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, José Bono, Mariano Rajoy, Pablo Casado, José María Aznar y Santiago Abascal: "Bono ha sido un hombre muy listo en política. Conmigo se portó mal, pero hoy creo que se comportaría de otra forma", señaló Villalobos.

"Tienes que elegir a quien preferirías para cada una de las situaciones", le explicó Motos a su invitada, que uno a uno fue seleccionando políticos y opciones. "¿A quién le dejarías que te atara la cuerda para hacer puenting?", preguntó el presentador.

La invitada fue directa a Rajoy porque "me fio de él". "¿A quién no le dejarías las llaves de tu casa?", fue la siguiente opción. Villalobos seleccionó a Iglesias "porque se queda con ella, no él, que no es un okupa, pero le va mucho ese rollo".

"¿A quién elegirías para irte de fiesta?", quiso saber el valenciano. "A Casado porque es un cachondo, un tipo muy divertido". "¿Y para compartir piso?", preguntó Motos. Entonces Villalobos cambió de elección y le colocó ese cartel a Iglesias, poniéndole a Sánchez el de "no dejarle las llaves de casa" porque "con Pablo aprendería algo y podría ser capaz de entender su ideología".

Para planear un atraco eligió a Bono "porque es muy listo y lo haríamos divinamente porque no me pillarían". "¿A quién elegirías para contarle tus problemas?", quiso saber el presentador. Villalobos resopló con las opciones que le quedaban, Aznar y Abascal: "No se los contaría a nadie, no se los digo ni a mi marido...".

Por último, Motos le planteó: "¿Con quien irías a medias en un negocio?". La invitada fue hacia la figura de Aznar, entonces el valenciano señaló que "Abascal se ha quedado sin nada", a lo que Villalobos contestó: "Es que no me gusta. Solo le diría que se moderara un poquito, que se relajara".