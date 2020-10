Celia Villalobos, en 'El hormiguero': "Pablo Iglesias se cree Dios y a Pedro Sánchez solo le importa su culo"

El hormiguero inauguró la última semana de octubre con la visita este lunes de Celia Villalobos, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo libro, La política apasionada, donde hace repaso a su carrera en la política.

"Este libro tiene mandanga", señaló Pablo Motos nada más empezar el programa, a lo que su invitada le contestó que "lo he escrito yo, ningún 'negro', porque conozco a políticos y políticas que han escrito libros muy sesudos que no los han hecho ellos, solo han dado la idea".

Villalobos comentó que "lo hice porque quería recordar. Ya había plantado árboles cuando era alcaldesa de Málaga, he tenido tres hijos y era lo que me faltaba por hacer". Y añadió: "Lo último que me faltaba era meterme en Instagram. Ya me puedo morir".

El presentador preguntó: "¿Qué opinas de Pedro Sánchez? Que tampoco es santo de tu devoción". Villalobos le contestó que "forma parte de Pedro, Pablo, Pablito Iglesias, el de Vox que siempre le llamo Alborán porque me cae tan mal...".

"Me parece que son políticos 'mijita' inmaduros. En el libro digo una frase sobre Pedro Sánchez que me costó mucho ponerla, pero mi hija me dijo que la pusiera: ¿Conocéis a Makinavaja – protagonista de las historietas desarrolladas por el dibujante Ivà entre 1986 y 1994 para la revista El Jueves y que en el cine dio vida Andrés Pajares-?", comentó la expolítica.

Y explicó que "ese personaje iba por la vida que se comía el mundo y Pedro me lo recuerda. Eso no me gusta en la política. Lo digo en el libro, lo único que le importa es su culo, y lo demás le importan una 'higa': ¿Has visto lo que ha dicho del pobre Pablo Iglesias?".

"Ese sí tiene una ideología, ese es el peligroso de todos. Lo dice él, es 'lelinista' y sabe lo que quiere, el resto no lo saben, solo tener el culo sentado. Lo que pasa es que no es tan listo como él se creía, con lo cual nos podemos salvar un poquito", afirmó.

Villalobos continuó diciendo que Iglesias "se cree Dios y este mundo es muy complicado. Cuando llegas al Ministerio, este, como los demás, habrán dicho: ¡Madre del amor hermoso! Esto es difícil de cojones".