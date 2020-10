El PP defiende su rechazo a la "diabólica y viciada" moción de censura de Vox y su papel "constructivo"

Acompañada del senador popular Javier Arenas; las diputadas nacionales del PP por Sevilla Teresa Jiménez Becerril y Sol Cruz-Guzmán; el secretario general del PP, Juan de la Rosa; y la portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno, la presidenta popular ha asegurado que esta "moción de censura diabólica nacía viciada porque no existía la suma suficiente y, si no dan los números, no tiene sentido su debate". "Ayer el PP tenía que votar que no, porque somos un partido con vocación de gobierno", ha defendido.

A su entender, en el debate de la moción de censura, ante la cual los populares votaron en contra, junto con el resto de fuerzas parlamentarias salvo Vox, "se demostró que el PP es único partido político que hace política en mayúsculas, una política propositiva, que construye. "El PP es una fuerza política alejada del enfrentamiento, pero censurando cualquier decisión o manifestación desde el gobierno que ponga en jaque a las instituciones democráticas".

Tal visión la ha aplicado también a la actividad desplegada por el PP de Sevilla y sus dirigentes, "que están realizando un trabajo excelente por esta provincia desde el Congreso y el Senado".

"Igual que está haciendo Pablo Casado a nivel nacional, en el PP de Sevilla estamos defendiendo todos los días a la sociedad sevillana con propuestas concretas, defendiendo a la agricultura y al sector primario de los envites de los aranceles o la nueva PAC, defendiendo a los alcaldes y a los ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos; apoyando a nuestro sector cultural como la defensa de la tauromaquia y defendiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las libertades de los ciudadanos", ha dicho.

"Animamos al resto de fuerzas políticas a adoptar esta postura propositiva del PP, dedicada a trabajar por solventar los problemas y no confrontar, porque los sevillanos tienen ya bastante con la crisis sanitaria como para que no encuentren respuesta ni soluciones por parte de los políticos. Por eso, el gobierno de Juanma Moreno se ha convertido en nuestro referente de gestión, un gobierno preocupado por los problemas de los andaluces".

Así, ha señalado "la diferencia entre lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento andaluz". "Mientras en Andalucía se construía y se sumaba en el debate del estado de la comunidad aprobando 35 resoluciones y aportando soluciones, en el Congreso de los Diputados hemos perdido un tiempo precioso para solventar los problemas que genera, no solo la pandemia sino la nefasta gestión que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez".