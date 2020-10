Detingut a Altea un captador del DAESH que contactava amb joves en internet per a radicalitzar-los

L'actuació conjunta ha permès detectar les activitats que aquesta persona exercia a través d'internet per a captar joves i radicalitzar-los, informa la Guàrdia Civil en un comunicat.

L'ara arrestat, un ciutadà d'origen marroquí nascut l'any 1970 i amb estada irregular a Espanya, és un militant "per pròpia vocació" de l'organització terrorista DAESH. Dedicava gran part del seu temps a buscar, editar, comentar i difondre material propagandístic de l'organització terrorista, detalla l'Institut Armat.

L'activitat la desenvolupava sota l'adopció de contínues mesures de seguretat per no ser detectat per les forces de seguretat, per al que identificava possibles usuaris d'interés en les xarxes socials als qui redirigia posteriorment cap a aplicacions de missatgeria privada amb la finalitat d'aprofundir en els processos de radicalització i facilitar-los continguts digitals de la citada organització terrorista.

Aquestes funcions de radicalització sobre altres persones les materialitzava amb la pràctica que exercia diàriament des del seu domicili, per la qual cosa pot considerar-se que "estava integrat virtualment en DAESH". Una modalitat de cooperació en el marc d'aquesta amenaça terrorista, apunta la Guàrdia Civil, que és considerada igual d'important que combatre en zona de conflicte o dur a terme atacs en països occidentals.

El presumpte captador "compartia plenament la visió violenta de DAESH i intentava difondre-la entre les persones a les quals es dirigia de manera directa i privada". Havia arribat a incidir que la pandèmia del coronavirus "és un càstig contra Occident tal com així mateix ha difós Daesh a través dels seus mitjans propagandístics habituals".

RECLUTADORS

La detecció primerenca de processos de radicalització en persones que es troben sota la influència de reclutadors del DAESH, tant a nivell físic com virtual, suposa a dia de hui "un dels majors reptes als quals s'enfronten les forces de seguretat per la importància i risc que pot generar per a la seguretat de la ciutadania d'Espanya", adverteix la Guàrdia Civil.

El detingut ha sigut posat a disposició judicial i ha sigut decretada la mesura d'ingrés a la presó provisional. En l'actuació també va ser detinguda una segona persona presumptament radicalitzada pel reclutador amb la finalitat de comprovar la seua implicació en activitats terroristes. Una vegada escoltada la seua declaració en seu judicial ha sigut posat en llibertat.

Des de l'elevació al nivell 4 d'alerta antiterrorista el passat 26 de juny del 2015, la Guàrdia Civil ha reforçat tots els dispositius operatius i línies d'investigació relatives a l'amenaça terrorista, especialment aquelles sobre individus immersos en un procés de radicalització que puga desembocar en el desplaçament a zona de conflicte o en la comissió d'accions terroristes en els països de residència, la qual cosa suposa en l'actualitat una de les principals amenaces sobre els països occidentals.

Aquest reforçament s'ha vist intensificat des del començament de la pandèmia davant la possibilitat que DAESH o una altra organització terrorista poguera aprofitar l'escenari sanitari. La investigació ha sigut dirigida des del Jutjat Central d'Instrucció nº2 i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.