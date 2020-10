Goirigolzarri i Roig veuen "un error" concentrar les esperances en la vacuna i aposten per conviure amb la Covid-19

Tots dos s'han pronunciat en aquests termes en el XIX Congrés de Directius CEDE, que se celebra a València, on han mantingut un diàleg moderat per la consellera de Saba Infraestructures i presidenta de l'Associació Espanyola d'empreses de Consultoria, Elena Salgado.

Per a Goirigolzarri, cal "adaptar-se a viure amb aquesta situació" perquè "parlar tant de la vacuna generarà expectatives frustrades i no ens permet focalitzar-nos en les capacitats que tenim".

En la seua opinió, ara "l'agenda política ha de concentrar-se en les coses que realment preocupen als ciutadans: la crisi sanitària, açò és, salvar vides, i en la crisi econòmica, generar llocs de treball".

Per a açò, el president de Bankia ha assenyalat que és necessari "un pressupost amb el màxim consens i concentrat en la generació de riquesa" i un canvi en el model educatiu en un món en transformació que exigeix noves habilitats i "si no es fa un esforç ara serà un problema en els pròxims anys".

Pel que fa als Fons Europeus, Goirigolzarri ha advertit que "seria una irresponsabilitat tremenda" no invertir-los en projectes que creen riquesa, en els quals "l'autèntic protagonista és el món empresarial". Així, ha instat les autoritats a "posar un marc de seguretat jurídica i fiscal" que promoga els valors empresarials.

"NO HEM ENFOCAT BÉ EL 'QUEDA'T A CASA'"

Roig, per la seua banda, no li dona als Fons Europeus la mateixa importància que José Ignacio Goirigolzarri però sí coincideix amb ell en el protagonisme que tindran les empreses per a eixir de la crisi: "Açò ho traurem endavant les empreses privades, a les quals hem de donar un bon marc", ha reivindicat.

A més, el president de Mercadona considera que "no hem enfocat bé el 'queda't a casa'. És com respirar o menjar, les dos coses les hem de fer: primer respirar i després menjar però si respires molt i no menges acabaràs per deixar de respirar", ha advertit.

En aquest sentit, Roig ha assenyalat que "cal cuidar-se per descomptat però a més és innegable que està l'economia". Així, ha defès que "cal mantindre la salut i l'economia" però al seu entendre "ens hem desviat molt a la salut i poc a l'economia".

SENSE PLANS DAVANT PANDÈMIES

Sobre l'afecció de la crisi de la Covid en les seues empreses, el president de Bankia ha admès que tenien anàlisi de riscos davant tot tipus de situacions, des de terratrèmols fins a atacs terroristes, però "cap per a una pandèmia" i ha destacat el canvi de catàleg de productes i servicis que ha experimentat l'entitat arran d'aquesta crisi.

El president de Mercadona per la seua banda ha xifrat en 300 milions la inversió de la cadena de supermercats en mesures per a preservar la salut dels seus treballadors i els seus clients, i ha explicat que durant aquest temps s'han concentrat en les seues fortaleses, fent el que feien i estant "al peu del canó".