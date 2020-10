El Ayuntamiento de León programa un concurso de cortos y proyecciones para concienciar sobre la igualdad

Se trata de dos iniciativas que se van a desarrollar a través de la Concejalía de Igualdad con el objetivo de avanzar en la sensibilización y concienciación sobre la igualdad de género en el ámbito educativo y promover la implicación del alumnado en el cambio de mentalidades y actitudes que permitan una sociedad más igualitaria.

Podrán participar todos los alumnos de los institutos y centros de Educación Secundaria de la ciudad con sus propias obras audiovisuales que tendrán que versar sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Por otro lado, también se han programado proyecciones de cortos dentro de un ciclo que versará sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y que estará compuesto por un total de siete proyecciones.

Ambas iniciativas, que serán desarrolladas a través de la organización Cortoespaña, plataforma para la gestión y difusión de la cultura y el cortometraje, se han adjudicado por importe de 4.840 euros a favor Patio de Luces Producciones S.C. con cargo a la financiación concedida por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, se ha aprobado el contrato menor de actividades artísticas para el desarrollo del programa del V Festival de Poesía Expandida Urogallo que ofrecerá al público a lo largo de tres días una serie de espectáculos con la poesía como protagonista junto a performances, teatro, vídeo-creaciones o danza.

El festival, realizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, se desarrollará desde el viernes 23 de octubre y hasta el domingo día 25 en distintos espacios de la ciudad y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El contrato para desarrollar esta iniciativa ha sido adjudicado a la Asociación UAW/MF (Up against the wall, motherfucker!) por importe de 6.000 euros, según han explicado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

TALLERES DEPORTIVOS ES.PABILA

Además, se ha adjudicado a Naturocio Valle de Arbas S.L.U. por importe de 3.016,70 euros la realización de los talleres deportivos dentro del programa Es.Pabila de la Concejalía de Juventud que se van a desarrollar a lo largo de este curso 2020/21.

Las actividades se pondrán en marcha cuando la situación epidemiológica y sanitaria provocada por la COVID-19 permita su realización en condiciones de seguridad.