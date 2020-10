Agricultores valencianos critican que Planas traiga "cero euros" para plagas y piden nuevos protocolos de importación

Tras el encuentro que el ministro ha mantenido con diversas organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias de la Comunitat, el secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, ha criticado en declaraciones a Europa Press que Planas haya venido "con la cartera vacía" frente a las plagas, un "problema serio de sanidad vegetal" que afecta a los cultivos valencianos.

Además, Peris ha reclamado al ministro que sea "más activo" en Bruselas a la hora de reclamar "protocolos de importación rigurosos para que no se introduzcan plagas en nuestro territorio" y ha demandado "reciprocidad" en cuanto a los requisitos fitosanitarios con otros países, ya que además, aquí las exigencias encarecen los costes de producción, ha apuntado.

Peris ha valorado que el ministro apueste por una Política Agraria Común (PAC) con "acento mediterráneo" y cree que sería "positivo" para el sector valenciano. También celebra que la demanda mundial de cítricos se mantenga aunque respecto a la petición del Planas sobre reforzar la interprofesional Inercitrus, Peris ha recordado que es un tema "enquistado años". "Si nos centramos en apostar por dos o tres puntos podría ser una herramienta útil pero ahora está muerta", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha manifestado a través de un vídeo que "es una lástima -que Planas- no haya aprovechado la ocasión para darle respuesta a las demandas del sector".

En este sentido ha apuntado a la "modernización de la agricultura valenciana, a una ley de cadena eficaz, que los acuerdos con países terceros se limiten, que la PAC futura sea de verdad mediterránea y sea de verdad para todos los agricultores valencianos", o que no haya apostado por "potenciar al sector agrario valenciano o cómo recuperar tierras". En su opinión, el ministro se va "dejando asignaturas pendientes y muchos asuntos por resolver".

Aguado ha lamentado además que en esta ocasión, y a diferencia de otras, únicamente se haya permitido ir a la reunión a un representante de Asaja y no a los tres de Valencia, Castellón y Alicante. La organización decidió que fuera el de Alicante, con lo que Aguado no ha podido asistir, hecho que ha censurado: "Si no se sienta con AVA para hablar de los temas agrarios valencianos no sé con quien se va a sentar".

EL PACTO VERDE ENCARECERÁ LOS COSTES

Por su parte, el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis, ha advertido al ministro del impacto que tendrá para el sector el Pacto Verde Europeo, así como su influencia en el diseño de la PAC 2021-2027 y, dentro de las medidas que contempla, el desarrollo de la Estrategia De la Granja a la Mesa.

Según Arnandis, "las prioridades políticas que quiere impulsar la Comisión Europea se traducirán en un incremento de las exigencias medioambientales y van a suponer un encarecimiento de los costes de producción, que va a tener un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones y en la competitividad del sector".

En su opinión, hace falta "disponer de un marco adecuado para fomentar la competitividad de nuestro sector, ya que las exigencias europeas a la producción y transformación no son equivalentes a los compromisos exigidos a los países terceros que exportan sus producciones al mercado comunitario".

Ante esta circunstancia, el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries ha reclamado "avanzar en una verdadera reciprocidad, que más allá de las demandas tradicionales del sector, deberá tener en cuenta las nuevas exigencias derivadas del desarrollo del Pacto Verde".

Asimismo ha instado a establecer protocolos "comunes a todos los Estados miembro" para garantizar "una actividad inspectora en frontera que sea verdaderamente eficaz para detectar la posible entrada de cargamentos procedentes de terceros países, contaminados con plagas y enfermedades".

En este punto, ha resaltado que "sufrimos diferentes crisis fitosanitarias, como las de la Xylella fastidiosa, el cotonet de Sudáfrica en cítricos o diferentes cotonets en cultivos como el caqui, ante las que el seguro debe ofrecer una respuesta a los productores, más allá de su importancia en crisis de mercado o relacionadas con inclemencias meteorológicas".

Para Arnandis, "debemos contar con mecanismos eficaces ante las crisis de nuestros sectores, tanto dentro como fuera de la PAC, para los que será necesario contar con presupuestos adecuados y sistemas de gestión ágiles y eficaces".

Por último, el presidente de Federació ha solicitado la revisión de los acuerdos internacionales firmados por la Unión Europea, "en un contexto diferente al que vivimos hoy en día".

A su juicio, "es inconcebible que España, como primer país exportador del mundo, solo envíe fuera de las fronteras comunitarias 300 millones de kilos de cítricos, mientras que países como Turquía o Egipto sean capaces de enviar al mercado comunitario 600 millones de kilos cada uno, con cero aranceles, en comparación con el 50% al que tenemos que hacer frente los productores españoles para acceder a sus mercados".

El máximo representante del sector cooperativo agroalimentario valenciano ha destacado el "carácter cordial" de la reunión, y ha valorado positivamente la intención del ministro de trabajar para "mediterraneizar la PAC" o el compromiso para incrementar la asignación destinada al seguro agrario en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.

"MUESTRA DE APOYO" AL SECTOR

Tras la reunión con estas entidades, el ministro ha visitado la finca Campo de Experiencias de Anecoop, Sociedad Cooperativa Museros. El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, ha valorado el gesto coo una "muestra de apoyo a un sector que se sitúa como uno de los más potentes entre los países europeos y constituye uno de los principales motores de la economía española, con un valor estratégico".

El director general de Anecoop, Joan Mir, ha destacado el gran trabajo de consolidación de la oferta de Anecoop a lo largo de sus 45 años de historia, que la han convertido en "la primera empresa hortofrutícola en España, líder nacional en la exportación de frutas y hortalizas con más de 840.000 toneladas comercializadas y un referente en Europa por su apuesta por la investigación y la innovación, esenciales para impulsar el sector".