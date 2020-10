La tabla con la que puedes medir el riesgo de contagio cada vez que vas a una reunión social

Mientras no exista una vacuna contra el coronavirus, no queda otra que aprender a convivir con él. Por ello, es importante saber valorar cuáles son los riesgos cada vez que salimos de casa y participamos en reuniones sociales. Expertos de la Universidad de Oxford y del Massachussetts Institute of Technology (MIT) han creado un gráfico que ayuda a saber el riesgo de contagio que corremos cada vez.

La tabla, así como sus explicaciones, se han publicado en el British Medical Journal. Tiene en cuenta varios factores: la cantidad de asistentes al evento, si usan o no mascarillas, la actividad que hacen (hablar, cantar, gritar o en silencio) y el nivel de ventilación del local.

Los investigadores han fijado tres niveles de riesgo: bajo, moderado y alto, y los han identificado con los colores verde, amarillo y rojo, de tal manera que la tabla es muy visual y de un solo vistazo se puede identificar la peligrosidad de cada actividad.

Tabla de riesgo de contagios de coronavirus. BMJ

Según esta tabla, las situaciones más peligrosas son todas las que se desarrollan en lugares cerrados mal ventilados. Pero incluso si la ventilación es buena —incluso al aire libre—, el riesgo es alto si en ese evento se canta o se grita, y mucho más si es por tiempo prolongado o sin mascarilla.

En total, son 18 posibles situaciones de riesgo los que han recogido los investigadores británicos y estadounidenses.