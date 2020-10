El PSOE dice que trabajarán para rebajar la mayoría para renovar el CGPJ y afirma contar ya con los votos necesarios

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha informado este lunes de que la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) en la que van a trabajar consistirá en acabar con la mayoría de tres quintos que se necesita actualmente, lo que permitirá sortear el "bloqueo del PP".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que, además, ha asegurado que dan por seguros los apoyos de los 187 diputados que firmaron hace una semana un manifiesto exigiendo la renovación del CGPJ, y entre los que figuraban, además del PSOE y de Unidas Podemos, las fuerzas que permitieron la investidura del presidente Pedro Sánchez en enero.

"Lo que pedimos, y vamos a estar estudiando y trabajando es en cambiar la necesidad de los tres quintos para poder renovarlo. Esa es la línea de trabajo, y de momento por ahí vamos a seguir", ha explicado el también secretario de Relaciones Gobierno-PSOE.

Asimismo, ha señalado que dan por hecho que todos los diputados que suscribieron el citado manifiesto apoyarán esta reforma, por lo que no tienen previsto hablar con ellos, pero sí con las fuerzas que no suscribieron el texto. No obstante, con esos 187 diputados ya contarían con la mayoría absoluta necesaria para modificar el sistema de elección.

"Plantear una modificación del sistema de elección del CGPJ es algo que hemos debatido y hemos estado hablando y creemos que es necesario ante un bloqueo del PP y su incumplimiento de la Constitución. Somos un Gobierno ejecutivo y por lo tanto respetamos la Constitución y queremos actuar", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya confirmó el pasado viernes que el Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sorteando el "bloqueo" del PP.

"Si el principal partido de la oposición cada vez que pierde las elecciones bloquea hasta que gana de nuevo las elecciones, entiendo que el legislador tendrá que tomar una decisión", afirmó.