El sistema público de pensiones en crisis: ¿cómo serán las jubilaciones del futuro?

Cada vez vivimos más años. Especialmente los españoles. Actualmente contamos con una esperanza de vida de 83,33 años, solo superados por los japoneses (84,10 años), pero en 2040 ya no será así. Según el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), para entonces España alcanzará una esperanza de vida media de 85,8, frente a los 85,7 años de Japón. A su vez, estamos emergidos en un envejecimiento de la población, promovida por la disminución de la tasa de natalidad. En concreto, esta tasa se situó en 2019 en el 7,60 por cada 1.000 habitantes, dos años antes, en 2017 se situaba en el 8,41.

Esta situación conlleva, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a que la población española ascenderá a 54 millones en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantendrá por encima de los 30 millones de personas durante todo el periodo de previsión. En definitiva, si en 2010 existían casi cinco trabajadores por jubilado, en 2050 serán dos.

Frente a esta perspectiva, la Airef ha actualizado su análisis sobre el sistema español de pensiones. Así, el organismo estima que el gasto en estas prestaciones supondrá en 2050 el 14,2% del PIB de la economía española, lo que equivale a 3,3 puntos más respecto a los niveles actuales, y un punto más respecto a su anterior previsión, que estaba fijada para 2048. Además, estas previsiones, tal y como ha reconocido la Airef se han hecho con un alto grado de incertidumbre. Por ejemplo, según el organismo, la crisis del Covid, que ha provocado una caída del PIB del 22% en el primer semestre, no supondrá daños estructurales en el sistema. De no ser así, el pronóstico podría ser todavía peor.

Otro de los retos a los que el sistema español debe hacer frente es la tasa de paro. De media, desde los años ochenta se sitúa en el 16,9%, frente a la media europea del 7%. Además, otro inconvenite reside, tal y como advierte la Airef, en que ya es tarde para solucionar algunas de estos problemas. Por ejemplo, si la fecundidad aumentase desde hoy mismo el impacto en el sistema sería inapreciable, ya que no hay que olvidar que desde que nacemos hasta que nos ponemos a trabajar pasan, como mínimo, 25 años. A lo que habría que unir los bajos salarios de los primeros años de carrera laboral que, sin duda, recaen en el nivel de cotizaciones y a su vez en la contribución al sistema.

Ante esta situación, hace apenas unas semanas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, daba a conocer que desde su ministerio se estaba preparando una reforma exprés de las pensiones. De materializarse estos serían los cambios más relevantes.

Carreras laborales más largas

Aunque la edad legal de jubilación se encuentra en los 65 y 10 meses, en 2019 la edad real media a la que se retiraron los españoles fue de 64 años y 5 meses. Puede parecer una diferencia insignificante pero la edad legal en estos años está subiendo paulatinamente hasta 2027, cuando llegará a los 67, lo que en el futuro podría suponer una diferencia mucho más amplia. Por ello, Escrivá pretender incentivar las carreras laborales más largas

Menos prejubilaciones

Fórmulas como las prejubilaciones voluntarias se han duplicado en los últimos años, pasando del 8% del total de jubilaciones en 2012 al 16% en 2020, y se prevé que debido a la pandemia se potencien cuando den por finalizados los ERTEs. Sin olvidar, las que se originarán por la fusión de Bankia con Caixabank. En este aspecto, Escrivá ha especificado que hay margen para que haya menos jubilaciones anticipadas si los coeficientes de reducción de la pensión pasan del 2% o el 3% actuales al 8%.

Planes de pensiones

Otra de las medidas que quiere llevar a acabo afectan directamente a los planes de pensiones individuales y de empresa. Escrivá pretende trasladar progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos o de empleo. Ya en marzo, el ministro fue muy crítico con esta herramienta de ahorro, cuando con datos de Inverco mostró ante la Cámara que si en la última década, entre 2009 y 2019, la rentabilidad media de la modalidad individual había rondado el 2,75%, en el caso de los de empresa había rozado el 4%. En parte, según señaló, por los costes de gestión, que en los planes colectivos se sitúan por debajo del 0,3% y en de los planes individuales rondan el 1,2%. Lo que pretende Escrivá es que en todo el país se instale un sistema similar al que ya está en marcha en País Vasco.

Cotizaciones de autónomos

La reforma también implica apostar porque las cotizaciones de los autónomos se ajusten a sus ingresos reales. Con ello, es cierto que habría autónomos que deberían pagar más por su cotización, pero también otros que deberían pagar menos. Pero uno de los principales problemas, tal y como apunta la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos es como se procedería a esa cálculo. La posibilidad de que se haga con lo facturado el año anterior entraña muchos problemas, ya que lo que se factura un año no implica que sea lo mismo que el siguiente. Incluso existen importantes diferencias entre meses. Pero además, según señala también la Federación, hay muchos tipos de autónomos: los que tributan por módulos, los autónomos familiares, los que están en pluriactividad y cotizan también por el Régimen General, sin olvidarnos de los autónomos societarios. En definitiva, sus peculiaridades harían que este modelo de cotizaciones por ingresos reales solo pudiese ser aplicado a aproximadamente a un millón de los 3,2 millones que están afiliados al RETA.