Nutricionistas critican a Jordi Cruz por un comentario en 'MasterChef Celebrity' sobre el pan: "No hagas el ridículo"

Cada semana, MasterChef Celebrity se cuela entre lo más visto del martes, pues su quinta edición de famosos está cosechando una imbatible audiencia. Muchos son los espectadores que cada martes están atentos al talent culinario, pero esto también provoca que lo que se dice en el programa tenga más repercusión, incluidos los errores que se cometen.

En la última entrega, fue un comentario de Jordi Cruz sobre el pan el que llamó la atención, pues varios nutricionistas destacaron que estaba equivocado y lo criticaron por decir algo así en horario de máxima audiencia.

Sucedió durante la primera prueba centrada en el pan, cuando Ainhoa Arteta comentó que no lo suele comer porque el pan se le va al culo. A esto, el chef le contestó: "Mucha gente cree erróneamente que el pan engorda. No. Es un alimento que apenas contiene grasa. Además, incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, incrementando los hidratos de carbono, que falta nos hacen, porque la dieta actual, en general, se caracteriza por exceso de grasas y proteínas y escasos carbohidratos".

En los días siguientes, son varios los nutricionistas que se dirigieron a las redes sociales para mostrar su enfado con este comentario equivocado. "¿Se trata esto de contenido patrocinado? Auténtica vergüenza encontrar este contenido en RTVE", criticó Aitor Sánchez, autor de los libros y el blog de Mi dieta cojea.

— Aitor Sánchez García (@Midietacojea) September 30, 2020

Del mismo modo lo apuntó la nutricionista Laura Saavedra: "Dile a los que te escriben el guion que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas".

— Laura Saavedra (@laurascasanova) October 1, 2020

Y es que, tal y como apunta Carlos Ríos, creador del movimiento realfooding, el pan blanco "son calorías vacías, glucosa rápida y se come compulsivamente", por lo que es común sentirse menos hinchado cuando se deja de comer. "Mejor integral real y de vez en cuando", recomendó el nutricionista en Facebook.