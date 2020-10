¿Qué cantidad de pan debemos comer al día?

El pan es uno de los complementos esenciales para cualquier comida en la dieta mediterránea. Tanto es así, que algunas personas abusan de este alimento y pasa a convertirse en un exceso. Por lo tanto, es habitual que muchas dietas comiencen por eliminar el pan de las comidas.

En este debate sobre si es sano y equilibrado comer pan, algunas figuras televisivas como, por ejemplo, el famoso cocinero Jordi Cruz, hizo referencia a que el pan no engorda, que no contiene grasa y que incluir una ración de pan en cada comida equlibra la dieta.

Ante estas afirmaciones que hizo el cocinero en la última entrega del programa Masterchef Celebrity, donde es jurado, muchos espectadores respondieron a través de las redes sociales: "Dile a los que te escriben el guión que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas", explicaba una de ellas.

Oye @JordiCruzMas dile a los que te escriben el guión que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas. https://t.co/2GE52yRrSO — Laura Saavedra (@laurascasanova) October 1, 2020

¿Cuánto pan hay que comer?

El pan es un alimento rico en hidratos de carbono, que posee alrededor de 250 kcal por cada 100 gramos. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de pan, pero sin excederse.

La Organización Mundial de la Salud también hace referencia al exceso de sal en la dieta. Este exceso puede venir dado por la ingesta a través de alimentos procesados y de alimentos que se consumen en grandes cantidades como, por ejemplo, el pan. Por ello, tampoco combiene abusar de este.

Además, hay que tener en cuenta que el pan se suele acompañar de otros alimentos, que pueden ser más o menos sanos. No es lo mismo comer pan con un poco de aceite de oliva que comerlo con chorizo, panceta o queso, tal y como indican desde la Fundación del Corazón.

De este modo, no hay una cifra exacta sobre el pan que se debe consumir al día. La conclusión es que el pan es un alimento que se puede consumir a diario, siempre tratando de que este sea lo menos procesado posible, y teniendo en cuenta que en las comidas que ya incluyen un alto contenido en carbohidratos, este alimento se puede obviar para mantener una dieta equilibrada y sana.