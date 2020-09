Albert rescata en 'MasterChef Celebrity' la afición de Celia Villalobos al Candy Crush

Si algo caracteriza el paso de Celia Villalobos por MasterChef Celebrity es la dualidad de que, mientras por un lado, busca que la gente olvide las ideas preconcebidas de ella y la conozca al margen de su trabajo como política, por el otro aprovecha cualquier oportunidad para hacer alusión a sus excompañeros y a marcar distancias con ellos.

Pero, en este caso, fue otro quien recordó su pasado, y quizá uno de los momentos de los que la malagueña se sienta menos orgullosa. Se trató de Albert. El pequeño, que en su momento fue uno de los concursantes más virales de la versión infantil del talent por un vídeo en el que animaba a un compañero, tuvo una conversación muy animada con la exdiputada.

Ocurrió después de que el niño de 10 años comentara su afición a la política. "¿Sabes que yo fui política durante un montón de años?" le preguntó Villalobos, sin saber la que le esperaba del ingenioso Albert. "Yo respeto a los que tienen otra opinión aunque no sea la mía. Quiero dedicarme a ser diputado para hablar cosas en el Congreso", empezó.

Entonces, la que fuera regidora en el Ayuntamiento de Málaga decidió compartir su experiencia en ese trabajo. "He estado de diputada 35 años, ¿y sabes cuándo he sido más feliz? Cuando he sido alcaldesa, porque la política es un servicio. "Algunos diputados juegan al Candy-Crush", añadió Albert, rescatando el incidente que tuvo lugar en el Debate del estado de la Nación de 2015. Unas palabras que VIllalobos ignoró deliberadamente.

Sin embargo, después quiso dignificar su trabajo: "En política pasa de todo: gente que va para hacerse millonario y son unos sinvergüenzas, gente que va para salir en los periódicos y son igual de sinvergüenzas.... y los que hemos estado en política por el bien común", terminó su alegato.