Josie, de la bruma a la harina en 'MasterChef': "Si no estás sucio, no te entienden"

Este martes, el segundo programa de MasterChef Celebrity 5 vio la luz. Entre otras cosas, el talent culinario se caracteriza por una audiencia fiel... y muy activa en redes. Y es que, cada entrega se convierte en uno de los temas más comentados en Twitter, donde no dejan de aparecer memes y críticas sobre cada paso de los concursantes y los jueces.

Uno de los momentos más comentados en la red social llegó cuando Josie, experto en moda y estilista, enharinó su rostro. El extraño suceso tuvo su origen en que, en la prueba en exteriores, Jordi Cruz señalara lo paradójico de que, tras un día entero cocinando costillas a la brasa, no hubiera ni un solo brillo en la cara de Josie. Este, además, mantenía su pelo en un estado envidiable.

El aludido explicó que eso no ocurría porque no hubiera trabajado, sino porque tenía un cutis excelente y se cuidaba mucho. En el programa anterior utilizó su bruma marina pero, en esta ocasión, los detalles sobre su rutina facial fueron a más. "Ayer me hice dos horas de masaje japonés, me cuida el mejor gurú del mundo", avisó.

Sin embargo, el responsable de los estilismos de Cristina Pedroche en las campanadas no da puntada sin hilo y, para que no volvieran a dudar de su esfuerzo por su apariencia impoluta, en la prueba de eliminación se aseguró de tener un aspecto muy distinto y ser la viva imagen de a entrega.

Yo llenándome de inseguridades en la vida #MCCelebritypic.twitter.com/tJhwkP4nis — MasterChef (@MasterChef_es) September 22, 2020

Tras cocinar unas croquetas que le salvaron de la expulsión, y justo antes de la cata de las propuestas de los concursantes, comenzó a echarse harina sobre la cara, el pelo y su camisa de satén ante unos compañeros y jueces ojipláticos. "Oye, me parece que a Josie se le ha ido la olla", dijo Jordi Cruz.

Más adelante, el aludido explicó que lo había hecho para que no volvieran a dudar de él. "Tienes que ponerte harina para que vean que has trabajado. Si no estás sucio, no te entienden", dijo. El experto en moda se va postulando como uno de los platos fuertes del concurso por su ingenio, su extravagancia y su -a veces problemático- sentido del humor. Tanto es así, que algunos usuarios en Twitter señalan que podría estar cerca de arrebatarle el trono del humor a Florentino Fernández.