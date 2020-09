Melani Olivares, expulsada de 'MasterChef' después de que Juan José Ballesta no salve a ningún compañero

Este martes, una nueva entrega del talent culinario vio la luz. Tras una primera prueba en la que las celebridades tuvieron que preparar chorizo, el programa se trasladó al autocine de Madrid, donde los aspirantes bailaron el tema principal de Grease y confeccionaron dos menús para llevar con platos típicos de Estados Unidos.

Juan José Ballesta fue el capitán del equipo azul, que fue el mejor de la prueba en exteriores en MasterChef Celebrity 5. Esto le otorgó una ventaja, aunque a él no le pareció tal cosa. Y es que, la prueba de eliminación consistió en arreglar unos platos con errores de ejecución.

El Bola fue el encargado de elegir qué concursante reelaboraba cada propuesta, pero su labor no quedaba ahí. A mitad de la prueba, le dieron la potestad de escoger a dos concursantes y salvarles, sin enfrentarse al veredicto de los jueces, de la eliminación.

Ballesta eligió no alterar el curso natural de la mecánica del programa. "No voy a elegir a ninguno, no me parece justo. El que cocine peor se irá", reflexionó. El juez Pepe Rodríguez comunicó la decisión del orgulloso parleño a sus compañeros, que reaccionaron de diversas maneras: Raquel Sánchez Silva alabó la elección del actor mientras que, Melani Olivares, como si supiera lo que se le venía, dijo que le parecía "fatal" y que ella "habría salvado a dos personas".

Melani Olivares, segunda expulsada del 'talent'

Una vez llegó la cata de las propuestas, las tocayas Raquel Sánchez Silva y Raquel Meroño fueron las primeras en salir airosas y salvarse de la prueba. Entre los restantes, hubo un nuevo filtro y, finalmente, la expulsión estuvo entre tres concursantes: Nicolás Coronado, Gonzalo Miró y Melani Olivares. "No quería que ninguno de ellos se fuera, pero me ha salido no elegir. No quiero más ventajas envenenadas, ha sido una putada", comentó Juan José Ballesta lánguidamente.

Finalmente, la actriz badalonesa fue la expulsada. Olivares comentó que le pareció una decisión justa al no haber hecho "ningún plato bueno" durante su corta estancia en el programa. Melani expresó su cariño por Terre (la Terremoto de Alcorcón), quien aseguró que era "su ganadora". "Me voy súper agradecida, me lo he pasado bien", dijo Melani justo antes de abandonar los fogones.